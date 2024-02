El Ejecutivo realizó cambios en el gabinete en respuesta a la escasa eficiencia de ciertos ministros que, en lugar de promover la inversión privada necesaria para el crecimiento del país, han generado desconfianza y malestar entre los inversionistas. Uno de los nuevos integrantes del equipo ministerial es Rómulo Mucho, a cargo ahora del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en sustitución de Óscar Vera. Mucho, ingeniero de Minas de profesión, comprende la importancia vital del sector para la reactivación económica. En entrevista con Perú21 anuncia que durante su mandato se enfocará en eliminar las trabas que afectan los proyectos mineros y en fomentar un entorno favorable para la inversión.

Ahora que asumió la cartera, ¿qué va a pasar con el proyecto Tía María (Arequipa)?

Tía María debe salir. Hay que revisar todo el trabajo social que conozco de cerca, que Southern Perú (operador de la mina) viene haciendo desde hace años. Tengo conocidos en Cocachacra (distrito que se opuso al proyecto minero) que me informa y también sabemos que contrataron gente en la empresa para hacer algunos trabajos menores, así que, como siempre dije, hay que perder el miedo porque la oposición se ha reducido a una mínima expresión.

Ya hicieron inclusive su asamblea hace algunos días en la noche. No se trata de que el proyecto vaya o no. En este momento, lo que el Perú necesita es generar empleo y recibir una inyección de recursos frescos. Tranquilamente, este proyecto, en su mejor momento, tiene el potencial de emplear a 5,000 peruanos, sin contar a los proveedores, lo que representa una cifra considerable.

Además, Tía María es un proyecto emblemático. Si se lleva a cabo Tía María, otros proyectos también avanzarán. Puedo asegurarlo. Con más de 40 años de experiencia en la industria minera, comprendo cómo se comporta el mercado mundial y lo que indican las bolsas de valores. La ejecución de este proyecto sería un espaldarazo para la confianza y traería beneficios económicos y sociales tanto para Arequipa como para el Perú en su conjunto. Insisto, sale Tía María y salen otros proyectos.

Entonces, digamos que van a trabajar para ver si el proyecto puede ser encaminado.

Por supuesto, porque hay compromisos de Southern Perú que ya quiere construir un embalse, una represa, falta coordinar con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), con la Autoridad Nacional del Agua (ANA), sobre algunos proyectos que están en el tintero, unificar criterios y creo que esto sería un punto de partida para el desarrollo integral del Valle del Tambo.

Usted entra al Minem donde hay una cartera de 47 proyectos que ascienden a más US$53,000 millones, ¿el trabajo que harán apunta a destrabarlos?

Esto es en una línea de tiempo. Algunos proyectos mineros están más avanzados que otros, así que de golpe no sale nunca todo. Hay tres que ya están con todo listo, otros tres que son ampliaciones y si vamos sumando los pequeños, estamos hablando de más de US$5,000 millones de inversión.

¿Para este año?

Por supuesto, para este año. Existe voluntad, existe firmeza, necesitamos el apoyo de la gente, y de la gente que necesita trabajo. Prácticamente, es una política de Estado, así que yo creo que va a ir adelante.

Por otro lado, ¿qué va a pasar con Petroperú? ¿Se debe contar con un directorio independiente?

Más allá de que sea independiente, queremos que Petroperú se reestructure en cuanto a la administración y la gerencia. Que se racionalice el recurso humano que existe con un profundo análisis. Personalmente, creo que la empresa puede presentar resultados positivos, especialmente ahora que la Refinería de Talara (Piura) está prácticamente terminada y alcanzando su capacidad de producción al 100%. Si bien existen diversas opiniones al respecto, como peruano, considero que no se trata de desmantelar una empresa, sino de mejorar sus resultados y elevar su desempeño.

Había cuestionamientos porque no se publicaba el Plan de Reestructuración de la consultora Arthur D. Little LLC. ¿Van a transparentar este estudio?

Seguramente voy a tener acceso a ese estudio, no lo he visto todavía. Pero no puedo responder eso (si se publicará), porque voy a ver primero la situación y el informe. Voy a reunirme con los responsables, y después de eso podré ofrecer una respuesta más precisa sobre la posición que se tomará al respecto. Finalmente, va a ser la decisión consensuada del Gobierno.

Hay muchas críticas por la participación de Petroperú en algunos lotes petroleros, incluso se cuestionó a la anterior gestión por impulsar esta situación.

En este momento, es demasiado prematuro para ofrecer una respuesta definitiva. Con el transcurso de los días, esperamos tener una mejor comprensión de la situación. Por supuesto, cualquier decisión que tomemos estará sujeta a la política del Gobierno.

