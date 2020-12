La delincuencia campea en el país en diferentes sectores y el comercio exterior no es ajeno a esta ola de inseguridad producto de la crisis económica y con la que también debe combatir el Gobierno.

Según las estadísticas, a la fecha se produce el robo de hasta casi 10 contenedores al mes; mientras que antes de la pandemia el promedio era de uno a dos contenedores, lo cual revela un aumento significativo, señala Gianmarco Scarsi, CEO y cofundador de Zuru.

Detalla que los amigos de lo ajeno, normalmente, suelen realizar sus robos en el trayecto terrestre o local, camino al embarque o desembarque y en el tramo a su destino final; siendo las rutas cercanas a los puertos del Callao, Ilo, Matarani, Paita y Salaverry, las principales zonas con mayor siniestro.

Estos suelen sustraer, sobre todo, cargas con mercadería de fácil comercialización en el mercado secundario o mercado negro para poderlo hacer líquido, como autopartes, alimentos, bienes de consumo y medicinas, que por estos días son muy demandadas por el COVID-19, entre otros productos, precisa el ejecutivo.

Indica que, pese a ello, el Perú todavía no es catalogado como de alto riesgo para las centrales de seguro en el mundo, a diferencia de México donde se reportan robos de más de 150 camiones al mes.

OTROS SINIESTROS

También hay otros siniestros que perjudican a las empresas de comercio exterior, como la mala manipulación (al entrar en el contenedor o en el tramo aéreo por una mala paletización o embalaje deficiente), daños por accidentes en el tránsito internacional que sufre la mercadería, huelgas, entre otros, destaca.

Revela que a setiembre se estima que los siniestros en este sector ascienden los US$ 120 millones, aproximadamente.

Al cierre de setiembre las exportaciones alcanzaron los US$ 3.180 millones y los siniestros por los diferentes conceptos mencionados llegaron a US$ 80 millones; mientras que en el caso de las importaciones (US$ 2.850 millones) las pérdidas ascendieron a US$ 40 millones, señala Scarsi.

Esta situación es sin duda una constante preocupación por parte de las empresas importadoras y exportadoras, en especial de las mipymes, y hacía donde Zuru -categorizada como una ‘insurtech’, solución tecnológica digital a favor del mercado de seguros y principalmente para el comercio exterior- se perfila como una opción asequible para este tamaño de empresas, asegura el emprendedor.

PROYECCIONES ZURU

Explica que el seguro lo manejan a través de una agencia de suscripción internacional con sede en Alemania. “Zuru ha creado una plataforma digital para que el cliente pueda cotizar y autogestionar, de acuerdo al tipo de mercadería, el costo del seguro, que cubre desde el punto de partida de la mercadería (que puede ser un almacén en China) hasta la bodega en Perú”, acota.

En general, refiere, cubren el 100% de los riesgos a los que está sujeto la mercadería y para el primer trimestre del 2021 también cubrirán los riesgos de perecibles, principalmente para el sector agrícola, los cuales se exponen a veces a desviación de temperaturas por malas prácticas de las empresas de transportes .

Sostiene que la tarifa mínima del seguro que brindan es de US$ 20 para embarques de hasta un valor por US$ 15.000 y aseguran embarques hasta por US$ 250.000.

Hoy, uno de cada 10 contenedores en el segmento de mipymes se asegura, pero la meta de Zuru es llegar a cuatro. Además planean para el primer semestre del próximo año llegar al mercado colombiano y en la segunda mitad a Bolivia y Chile.