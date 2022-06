Una cochera, un local sin mesas. Hace 12 años, solo había las ganas de crecer. El siguiente paso fue una barra, tres sillas altas y empezar la venta de hamburguesas. De lunes a domingo vivía frente a la plancha, todo el día. Comprar los insumos, producir y atender al público. Así vivió durante cuatro años. Roberto Mamani, la fe y el inquebrantable deseo de crecer.

Aquella cochera alquilada en Chorrillos hoy es el primer local de 18 que ya tiene. Le puso Carnívoro a la idea de negocio que empezó y que ahora escaló a una nueva marca: Pollívoro, que ya ostenta siete sedes en Lima.

Le pregunto cómo le gusta al peruano la hamburguesa. Contundente. Y para lograrlo, asegura, lo principal es todo. La carne y un buen peso, sin descuidar las cremas caseras, el pan indicado, vegetales frescos, lechuga, tomate; para coronar, puede ser queso, tocino, piña en almíbar, chorizo, siempre según el gusto de cada persona. Es Roberto Mamani, un cocinero con filo de empresario.

-En el país del chifa, el pollo a la brasa y el cebiche, ¿qué lugar ocupa la hamburguesa?

Soy cocinero de profesión y hace 12 años el boom de las hamburguesas no era lo que es ahora. Hoy encuentras una hamburguesería cada dos cuadras. Antes había mucho los carritos sangucheros. Y hemos nacido al mismo tiempo que el Metropolitano en Chorrillos, porque estamos cerca de una de las estaciones principales. Estar cerca a esa estación era importante por el flujo de gente. Y elijo las hamburguesas porque siempre me han gustado. Era el negocio que sentía que yo estaba más preparado para realizar.

-¿Qué oportunidades trajo la pandemia, pese a todo, para un negocio de ese tipo?

Fuimos uno de los primeros en reactivarnos porque ya teníamos el formato adecuado para el tema del delivery, solo había que adaptar el tema de los protocolos. Aunque sí nos afectó bastante, tuvimos que cerrar ocho locales. Pero la pandemia trajo que le pongamos más fuerza a las redes sociales, al e-commerce, vender desde el WhatsApp, y hoy también tenemos Pollívoro, una pollería express que nació en plena pandemia, y ya contamos con siete locales en Lima.

-¿La hamburguesa aún es percibida como un producto del carrito sanguchero o ya tiene otro posicionamiento?

Hay para todos los gustos. Yo muchas veces me voy a comer hamburguesas a un carrito sanguchero, porque me hace recordar esa época en la cual yo consumía eso, es como volver a mis inicios, es importante nunca olvidar esos inicios, de dónde partió todo, por qué mejorar lo que comí en esa época, por qué llevar hoy una hamburguesa 100% pura carne cuando en esa época no había.

-Hoy que es fuerte el concepto de comida saludable, ¿cómo enfrentan desde Carnívoro que la hamburguesa es etiquetada tal vez como “comida chatarra”?

Manejar una hamburguesa no industrializada, sin porcentajes de grasas altos nos ayuda mucho. Manejamos un 80% de carne y 20% de grasa. Además, no es un plato que vas a comer todos los días. Pero de hecho, tenemos meses medio complicados, como setiembre, octubre, en los cuales la gente está pagando sus membresías para llegar flacos a enero; son meses donde baja un poco la venta pero tratamos de contrarrestar con algunas promociones, levantamos en venta de filete de pechuga; vemos la manera de poder contrarrestarlo.

-¿Qué lugar ocupa la hamburguesa en el paladar peruano?

La hamburguesa es un plato que se come de noche, normalmente. De 6 de la tarde para arriba, después de clases, después de la ‘pichanga’, luego de un trago, luego del trabajo. Hay gente que te come un sanguchón una vez a la semana, fijo.

-¿El peruano es clásico para la hamburguesa o le gusta arriesgar?

Creo que lo que más le gusta a la gente es queso y tocino, que es muy clásico, le da buen sabor, buen complemento para la hamburguesa.

-¿Y cuál es tu hamburguesa favorita?

Como nacimos al lado de la estación del Metropolitano, creamos un submarino de 25 centímetros, que se llama Metrocarnipolitano. Lleva lechuga, tomate, doble hamburguesa, doble filete de pechuga, doble queso, doble huevo. Es mi favorito y de esa hamburguesa nació El Reto Carnívoro, que es un concurso que te premia con dinero en efectivo. Ya está abierta la convocatoria y cualquier día pueden ir a participar con el Metrocarnipolitano XL, que es un pan ciabatta de 50 centímetros, lleva cuatro hamburguesas, cuatro filetes, cuatro huevos y dos chorizos. El récord para acabarlo está en 7:10 minutos; si haces 7:09, te llevas 1,500 soles.

-Hay varios lugares donde se venden hamburguesas, ¿qué hace singular a Carnívoro?

Nos ayudó mucho el manejo de las redes sociales. Otro es el producto, tratamos de tener el mejor insumo. Pero siempre he tratado que el conjunto sea bueno, no solo una cosa. Si fallamos en algo, somos uno más del montón. Supimos manejar la publicidad como El Reto Carnívoro. El secreto es darle importancia a cada área del negocio. En un restaurante ya no se trata solo de cocinar rico. Todo se basa en la experiencia, desde cómo te trajeron el plato hasta el buen sabor, buen servicio, publicidad. Todo complementa.

-Eres padre y tu hijo tiene casi la edad de Carnívoro. ¿Él fue como una motivación de fondo para crecer cómo lo has hecho con la marca?

Mi hijo tenía un año cuando empezamos el negocio. Y él ahora sabe preparar alitas, prepara las hamburguesas, sabe hacer la mayonesa de Carnívoro; siempre estuvo muy metido en cada local que inaugurábamos. Le jala mucho el tema del negocio.

-Fue una inspiración.

Totalmente. Cuando tienes un hijo la perspectiva de la vida cambia. Te motiva a hacer más cosas, quizás a arriesgar más. Y siempre con mucha fe y humildad. Ahora queremos llegar a todo el Perú con la marca.

AUTOFICHA:

- “Soy Roberto Carlos Mamani Osorio. Siempre le pregunto a mi mamá si me puso el nombre por el cantante, pero solo se ríe (risas). Tengo 40 años, nací en Lima. Acabé el colegio y estudié cocina. He trabajado en confecciones muchos años, quebré unos tres emprendimientos”.

- “Al cuarto emprendimiento la ‘chunté’ con Carnívoro. Antes de cocina quise entrar a la Marina; cuando le dije a mi mamá que iba a cambiar de carrera casi se ‘muere’, hace 20 años. Insistí con cocina, porque igual el uniforme es blanco (risas). En esa época había tres institutos de cocina”.

- “En Lima tenemos 17 locales y uno en Huancayo. Y de Pollívoro son siete locales: delivery, para llevar y pedido por aplicación. Y para este año queremos llegar a 22 locales de Carnívoro y 10 de Pollívoro. Hemos abierto el formato restobar en Carnívoro, tiene temática gamer, para replicarlo en todo el Perú”.

