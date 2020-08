En una sesión que duró 17 minutos, y en la que se vieron dos proyectos de ley, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó por mayoría el dictamen que propone que los afiliados a la AFP que no han aportado al sistema en 12 meses o más puedan retirar el 100% del dinero acumulado en su cuenta individual. Ahora deberá ser ratificado o rechazado por el Pleno.

Tal y como lo había adelantado ayer este diario, el desembolso se realizaría en tres partes: el 34% en un plazo máximo de 10 días después de presentada la solicitud; el 33%, 90 días calendario después del primero; y el resto, 90 días después del segundo pago.

También establece que para preservar los fondos existentes en la cuenta individual de capitalización, el afiliado “podrá, al momento de presentar la solicitud de retiro, pasar al ‘Fondo 0’”. El cambio se haría en un plazo de siete días.

Asimismo, la propuesta indica que las personas que han dejado de aportar desde que se inició el estado de emergencia por el COVID-19 pueden retirar hasta una UIT (S/4,300). Este dinero es adicional a lo que ya se haya sacado con el 25% y los S/2,000.

Hay que precisar que el proyecto que dio inicio a todo esto fue derivado a Defensa del Consumidor hace solo un mes y tiene como autor al presidente de esa comisión, José Luna Morales (PP).

ADVERTENCIA

Tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP han advertido que este tipo de propuestas pueden ser contraproducentes.

Ayer, tras conocerse la noticia, el gerente de Inversiones de AFP Prima, José Larrabure, manifestó a este diario que si se convierte en ley, se calcula una salida de S/25,000 millones del sistema.

“Los activos y bonos se van a ver afectados en su precio (...). Los inversionistas de afuera van a salir ahuyentados”, explicó e indicó que con el retiro del 25% no se vieron tan afectados porque el Banco Central “salió con una línea de apoyo para tener liquidez”.

Asimismo, estimó que son más de tres millones de afiliados los que tendrían acceso al retiro del 100%.

Por su parte, el profesor de la Universidad del Pacífico Enrique Castellanos resaltó que la propuesta del Congreso “no tiene sentido técnico” y sostuvo que esto significará que más adelante haya personas sin ninguna pensión.

“Ya hay una comisión en el Congreso analizando la reforma. Entonces, estos señores siguen disparándose cada uno por su lado”, detalló.

Para el analista, no se ha tomado en cuenta que una persona que no aporta 12 meses no es porque no está trabajando, ya que en algunos casos es porque se ha independizado o tiene otro tipo de ingresos.

Tenga en cuenta

-En la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso también se aprobó el dictamen que regula la prestación del servicio educativo cuando haya una emergencia.

-Esa iniciativa tiene como finalidad que se bajen las pensiones en los colegios privados cuando haya un estado de emergencia y las clases sean virtuales.