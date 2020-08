Pese a las advertencias de diversas instituciones, en el Congreso insisten con el retiro del total del fondo de las AFP. Ayer, la Comisión de Defensa del Consumidor debatió un primer predictamen que planteaba el retiro de hasta el 100% para quienes no hayan aportado en los últimos 12 meses.

La propuesta era que se retire el 34% en un plazo máximo de 10 días después de presentada la solicitud, el 33% a los 90 días del primer desembolso, y el resto a los 90 días después del segundo pago.

Ante las diversas propuestas de los miembros de la Comisión, se decidió pasar a un cuarto intermedio y modificar parte del texto. La iniciativa se debatirá hoy a partir de las 9 de la mañana.

El exjefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Juan José Marthans, manifestó que antes de emitir un dictamen, el Congreso debe consultar con las entidades respectivas para tener un soporte técnico.

Además, consideró que tras el retiro del 25%, y de los S/2,000, no es el momento para otra medida similar.

“Si no hay un rebrote del COVID-19, la economía irá recuperándose, así que sería poco sensato adelantar el uso del fondo. Además, quien no aportó 12 meses no significa que no lo haga después”, resaltó.

