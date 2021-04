Con 71 votos a favor, 12 en contra y 12 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que permitiría a los trabajadores retirar el 100% de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

Según Percy Alache, director de Servicios Laborales de PwC, esta norma es para todos los trabajadores que están en planilla y, de ser publicada, podrían ser retirados estos fondos hasta el próximo 31 de diciembre. “Acá no hay diferencia por grupos, así que sería aplicable para el 100% de trabajadores”, dijo.

Señaló que ahora el Congreso enviará la autógrafa de ley al Poder Ejecutivo, el cual determinará si observa o promulga la norma.

“Lo que puede hacer el Ejecutivo es dar algunas observaciones y devolver al Legislativo para que debatan y sacar el producto final”, refirió.

Alache mencionó que esta norma debería estar enfocada para cuatro grupos: los que están en suspensión perfecta, los que se han visto reducido el sueldo en más allá de un 20%, los que ganen menos de S/ 2,400, y los que hayan incurrido en gastos COVID-19 debidamente comprobados.

“Si la norma incluye a todos los trabajadores, se perdería la finalidad de la CTS porque cubre un seguro de desempleo y ahora los trabajadores no estamos libres de sufrir esta situación en algún momento”, sostuvo.

Para Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School, esta aprobación del 100% de la CTS es una muestra más de la demagogia del Congreso, en el que los congresistas aprovechan la excusa de la pandemia para aprobar este tipo de proyectos.

“Me parece un despropósito porque los que tienen CTS son los que están trabajando y los que están suspensión perfecta ya lo retiraron porque el año pasado se dictó una norma que les permitió retirar hasta un sueldo por mes. Esta norma no tiene sentido ya que no apoya a las familias vulnerables”, aseveró.

¿QUÉ HACER CON EL DINERO?

En caso se publique la norma del retiro del 100% de los fondos de CTS, Carrillo recomendó no perder de vista la finalidad de ese dinero, que es un seguro en caso de desempleo.

“La idea es no gastarlo, salvo que sea necesario. Por ejemplo, si no tengo para pagar el alquiler de mi casa porque me redujeron el sueldo o tengo un familiar con COVID-19”, manifestó.

Otra medida que planteó es pagar las deudas ‘caras’ a las entidades financieras. “Quizás me sobreendeudé el año pasado por el impacto de la crisis y saqué dinero de la tarjeta o hice muchos consumos. Entonces ese dinero puede servir para nivelarte y ordenar tus finanzas personales”, explicó.

También sugirió invertir ese dinero en fondos mutuos o en la Bolsa de Valores, pero siempre deben tener en cuenta la incertidumbre local e internacional.

“Otra opción es dejar tu dinero en tu cuenta de CTS porque están pagando tasas de interés de 7% y si pongo en fondos mutuos a largo plazo me pagan 5%”, acotó.

El experto en finanzas agregó que los que retiren su dinero podrían apostar por la inicial de un departamento o implementar un negocio.

