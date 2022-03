La OCDE advirtió que el retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), medida que se persigue en el Congreso, debe ser una opción de emergencia, ante circunstancias excepcionales.

“El mensaje de la OCDE es que el acceso prematuro a fondos previsionales debe ser una medida de último recurso, basado en circunstancias excepcionales de extrema necesidad o de apuros o privaciones, la cuestión es definir cuáles son”, señaló en diálogo con RPP Pablo Antolin, economista principal de pensiones privadas y de capitalización de OCDE.

“Si se define concretamente, nosotros entendemos la necesidad, pero hemos visto que en Perú la definición no es tan concreta. Hay gente que realmente no lo necesita porque no tiene una necesidad extrema, y puede sacar sus ahorros de la jubilación”, agregó.

Según el economista, la mejor forma de ayudar a las personas que han perdido el trabajo es a través de los presupuestos del Estado o los programas de desempleo, no con los ahorros previsionales.

“Con ello estás creando pan para hoy, pero hambre para mañana. Es decir, mañana no habrá dinero para financiar la jubilación”, apuntó Antolin.

