Uno de los requisitos para retirar hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT) o S/ 17,600 de tu Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) es ingresar un número de celular. No obstante, algunos usuarios han reportado que tuvieron inconvenientes ya que no eran titulares de la línea.

Durante el registro de la solicitud para retirar hasta S/ 17,600 de tu AFP, el sistema pedirá un número de celular y un correo electrónico para comunicarse con el afiliado sobre el estado de su pedido.

Si ingresas un número de celular y no eres titular de la línea, saltará una alerta advirtiendo que el número ingresado no está a tu nombre. Sin embargo, es solo una alerta. Si deseas utilizar este número para el proceso, solo haz clic en “continuar” y no habrá problema. La otra opción es pulsar “actualizar” para cambiar el número ingresado.

¿Cuándo puedo solicitar el retiro de mi AFP?

Las personas cuyo DNI culmine en 4 también podrán enviar su solicitud a través de la plataforma www.consultaretiroafp.pe el miércoles 9 de junio, tal como está establecido en el mencionado cronograma que aquí detallamos.

Si tu DNI termina en 0, letra u otro, podrás solicitar el retiro el 27 o 28 de mayo

Si tu DNI termina en 1, podrás solicitar el retiro el 31 de mayo o 1 de junio

Si tu DNI termina en 2, podrás solicitar el retiro el 2 o 3 de junio

Si tu DNI termina en 3, podrás solicitar el retiro el 4 o 7 de junio

Si tu DNI termina en 4, podrás solicitar el retiro el 8 o 9 de junio

Si tu DNI termina en 5, podrás solicitar el retiro el 10 u 11 de junio

Si tu DNI termina en 6, podrás solicitar el retiro el 14 o 15 de junio

Si tu DNI termina en 7, podrás solicitar el retiro el 16 o 17 de junio

Si tu DNI termina en 8, podrás solicitar el retiro el 18 o 21 de junio

Si tu DNI termina en 9, podrás solicitar el retiro el 22 o 23 de junio

¿Cuándo recibiré los S/ 17,600?

El dinero de los afiliados será repartido de la siguiente manera:

Primer desembolso de hasta 1 UIT (S/ 4,400): En un plazo máximo de 30 días calendario computados desde presentada la solicitud ante la AFP.

Segundo desembolso de hasta 1 UIT (S/ 4,400): En un plazo máximo de 30 días calendario computados desde efectuado el primer desembolso por la AFP

Tercer desembolso por el remanente del monto solicitado hasta 2 UIT (S/ 8,800): En un plazo máximo de 30 días calendario computados desde efectuado el segundo desembolso por la AFP.

El valor de la UIT a tomar en cuenta para el retiro facultativo es aquel que se encuentre vigente a la fecha de presentación de la solicitud por parte del afiliado ante la AFP. Actualmente es equivalente a S/ 4,400.

Las AFP divulgarán en su sitio web o la del gremio que las representa (Asociación de AFP) toda información de carácter general y sobre el estado del trámite de los afiliados.

Las compañías también serán responsables de realizar la retención judicial o convencional solo respecto de aquellos pronunciamientos derivados de deudas alimentarias, hasta por un máximo del 30% del monto retirado en cada armada.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP aprobó el procedimiento operativo que permitirá a los afiliados a las AFP el retiro facultativo de hasta 17,600 soles o cuatro unidades impositivas tributarias (UIT) de los fondos pensionarios, dispuesto por Ley 31192, el cual puede solicitarse desde el próximo 27 de mayo. (Fuente: Latina TV)

