Luego de que la Comisión de Economía del Congreso aprobó por insistencia, el pasado 29 de abril, la autógrafa de ley que permite el retiro de hasta S/ 17,600 (4 UIT) a todos los afiliados del fondo del Sistema Privado de Pensiones (AFP), son muchos los peruanos que esperan saber si podrán o no acceder al retiro excepcional.

Cabe mencionar que la norma plantea que afiliados- tanto empleados como desempleados-pueden acceder al retiro de hasta 4 UIT, equivalentes a 17,600 soles, de la cuenta individual de capitalización del aportante a la AFP; esto con el propósito de brindar un apoyo económico a este sector de la población ante la crisis generada por la pandemia de COVID-19.

Recordemos que, tras haber pasado esta etapa, el proyecto irá al Pleno del Congreso, donde será sometido a votación. Si lo aprueban, lo mandan nuevamente al Ejecutivo para su promulgación en un plazo de 15 días hábiles. Si es promulgado, se publicará el reglamento para el cobro correspondiente.

La Comisión de Economía aprobó un dictamen por insistencia que faculta a los afiliados de las AFP retiren hasta 4 UIT de sus fondos. (Foto: Andina)

RETIRO AFP: CUÁNDO DECIDIRÁ EL CONGRESO SI APRUEBA POR INSISTENCIA LA LEY

El dictamen de insistencia tendrá que ser visto en una sesión plenaria que deberá ser convocada por la Presidencia del Congreso. Pero, ¿cuándo se decidirá si se aprueba por insistencia la ley?

La autógrafa de ley que permite el retiro de hasta 4 UIT (S/17,600) de los fondos de las AFP se podría aprobar por insistencia este jueves 6 de mayo de 2021.

La congresista de Podemos Perú (PP), Cecilia García, afirmó que los legisladores ya tienen un consenso para aprobar la ley en el próximo Pleno del Congreso. “Tenemos un consenso de que este jueves 6 debemos aprobar la ley por insistencia, estamos contra el tiempo”, dijo en diálogo con Exitosa.

La parlamentaria también aseguró que -de aprobarse el retiro este jueves-, la ley estaría publicada en el Diario El Peruano el próximo sábado 8 de mayo.

“Contando a partir del 8, en adelante, el cronograma [para acceder al retiro] ya debería estar listo el día 31 de mayo. Las personas ya podrían presentar los primeros días de junio su solicitud”, agregó.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció- el pasado 30 de abril- que recomendará al Gobierno interponer una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley que autoriza el retiro de hasta S/ 17.600 de los fondos de las (AFP) que ha sido aprobado por la Comisión de Economía del Congreso.

“Hay un artículo de la Constitución que dice claramente que los fondos de pensiones no se pueden tocar para otro propósito que no sea pensiones, sean fondos privados o públicos. Y por qué quisiéramos hacer eso, porque no queremos en algún momento que estos fondos de pensiones lleguen a cero”, dijo el titular del sector, Waldo Mendoza, durante la presentación del Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómica 2021-2024.

Sobre este punto, la congresista Cecilia García, estimó que el Ejecutivo podría presentar la demanda de inconstitucionalidad contra la ley en paralelo a su aprobación en el Legislativo. Sin embargo, detalló que el Congreso tiene un mes para responder a dicha solicitud ante el TC.

En ese sentido, la parlamentaria de Podemos Perú mencionó que los aportantes a la AFP podrían alcanzar a retirar, por lo menos, la primera parte de los fondos.

“El Congreso tiene un mes para responder a esa demanda. En ese mes, las AFP ya deberían estar depositando la primera armada. (…) En el mejor de los casos vamos a garantizar que se les dé las dos armadas”, apuntó García.