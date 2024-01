A pesar de los cuestionamientos que existen contra Petroperú, que al tercer trimestre de 2022 reportaba pérdidas por US$530.2 millones, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, manifestó que la próxima semana se analizará el posible nuevo rescate a la empresa estatal.

“Daremos detalles al respecto porque es un tema muy importante. El caso de Petroperú es un tema del país. Hay muchos aspectos a considerar, yo me voy a pronunciar, voy a dar todos los detalles”, aseguró tras la presentación de un foro sobre el megapuerto de Chancay.

El funcionario explicó que la decisión para este apoyo financiero está en manos del Consejo de Ministros, no obstante, adelantó que la cartera que encabeza tiene un compromiso con la estabilidad fiscal. “No vamos a poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas”, agregó.

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, informó que están evaluando el tema y que la presidenta Dina Boluarte ha formado un grupo de trabajo que analizará la decisión que se tomará. “Sin perjuicio de ello, el país requiere capital fresco para desarrollar el cierre de brechas sociales, para acelerar el combate contra la pobreza, la desnutrición infantil, y el agua y desagüe que son las prioridades de la presidenta”, agregó y resaltó que “vamos a tomar decisiones que no afecten la caja fiscal”.

Esta semana, Perú21 reveló que, de aprobarse un nuevo rescate para la estatal, que contempla un aporte de capital por US$1,150 millones y una línea de crédito por US$650 millones, el despilfarro en esta compañía superaría los S/15,950 millones.

Al respecto, el presidente del Consejo Fiscal, Carlos Oliva, consideró que el Ejecutivo no debe dar un nuevo rescate a la empresa pública y “sigue siendo una carga para el Estado”. “No hay plata para eso y así lo hubiera no es la prioridad. Hay brechas que cerrar, gente que no tiene para comer, pobreza que alcanza al 30%”, añadió.

En ese sentido, aseguró que aun con el funcionamiento de la Refinería de Talara, no se podrá cubrir toda la deuda que ha generado Petroperú.

“Sigue siendo un pozo sin fondo, no ha habido ninguna reorganización. Sin darle plata en 2023 vamos a incumplir con las metas fiscales, imagínate si le daban”, aseguró.

Mientras tanto, Petroperú firmó un contrato con Gaveglio, Aparicio y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada - Price Waterhouse Coopers para auditar sus estados financieros de 2023

PROYECTOS

Por otro lado, ayer el Ejecutivo resaltó los avances en cuanto al terminal portuario de Chancay que hasta la fecha ha generado 1,500 empleos directos y más de 7,000 indirectos.

Tanto Alberto Otárola como Dina Boluarte, además, indicaron que el Gobierno ha decidido la modernización del Puerto del Callao. Todo esto con miras a convertir al Perú en un hub. Incluso, la mandataria agradeció al sector privado por su trabajo.

En tanto, Alex Contreras destacó que el Ejecutivo ha ratificado el compromiso de desarrollar la Nueva Carretera Central, “un megaproyecto en el que ya debemos empezar a trabajar”.

DATOS

Ante el pedido de las mypes de censurar a Alex Contreras, el ministro pidió que “dejen los intereses políticos”.

El MEF eligió a Rodolfo Baca Gómez Sánchez como viceministro de Hacienda, tras la renuncia de José Carlos Chávez.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO