Confiep: Se requiere administrar mejor y crecer hasta 6% para reducir pobreza y anemia

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) , Roque Benavides, afirmó este viernes que el Gobierno tiene que "administrar mucho mejor" y el Perú crecer hasta 6% para reducir la anemia, la pobreza y terminar con la reconstrucción del norte del país.

"Tenemos que administrar mucho mejor. Lo que es concreto es que con 3.8% o 4% no podemos estar satisfechos cuando el mundo en promedio está creciendo 8%. El Perú necesita crecer 5%, 6% para reducir la pobreza, la anemia, para poder terminar con la reconstrucción del norte", dijo Benavides a ATV.

El líder del gremio empresarial aclaró también las supuestas críticas de su sector al presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar.

"Lo que dijimos fue que queremos un gestor que destrabe los proyectos, que permita que las cosas funcionen, que la economía crezca, que genere bienestar para la población", refirió.

En la misma línea, Benavides mencionó que ya "podemos comenzar a tomarles cuentas" a las gestiones del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski y de Martín Vizcarra al haber pasado más de 2 años y contar con gabinetes de ministros similares.

Roque Benavides en entrevista con Milagros Leyva. (Video: ATV)

"Han convocado a Salvador del Solar que fue ministro en el gabinete de PPK. Por lo tanto, no me pueden decir que este no es el mismo gobierno. Son 2 años y medio de la elección del presidente Kuczynski y Martín Vizcarra y, por lo tanto, creo que ya podemos comenzar a tomarles cuentas. Nosotros necesitamos que las cosas funcionen", señaló.

"Lo cierto es que el crecimiento mezquino de 2.7% en 2017 y 3.8% en 2018 no son satisfactorios. Con eso no reducimos pobreza, con eso no generamos trabajo" agregó el representante de la Confiep.

En referencia a la paridad de género con la que ahora cuenta el Gabinete Ministerial, Roque Benavides indicó que "a este gabinete no se le va a evaluar por la cantidad de mujeres que tuvo, sino por la performance".



