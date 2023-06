Representantes de gremios se encontrarán en el Segundo Diálogo de la Cátedra Konrad Adenauer

Varios representantes gremiales, empresarios y académicos participarán en el Segundo Diálogo de la Cátedra Konrad Adenauer de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) este viernes 16 de junio.

Entre los participantes estará el ex ministro de Economía y profesor universitario Dr. Waldo Mendoza Bellido, quien será el ponente central de este espacio académico que está dedicado a la investigación y promoción de la economía social de mercado.

Durante su participación, Mendoza analizará la economía peruana, abordando tanto eventos pasados, presentes como futuros, por lo que también brindará perspectivas respecto a la actividad económica.

Tras la exposición del autor del libro Constitución y crecimiento económico: Perú 1993-2021, abrirá el panel de comentaristas Yolanda Torriani, vicepresidenta de la Cámara Peruano-Alemana y ex presidenta de la Cámara de Comercio de Lima.

Asimismo, intervendrán Ricardo Márquez, ex primer vicepresidente de la República y ex presidente de la Sociedad Nacional de Industrias; Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Agroexportadores del Perú; y Erik Fischer, ex presidente de la Asociación de Exportadores del Perú.

El evento fue descrito por la USIL como un espacio donde se promueve el debate de las ideas, contribuyendo a fortalecer el sistema democrático, la economía social de mercado y la ética empresarial solidaria. La transmisión del mismo será a través de Facebook, Youtube y Twitter.