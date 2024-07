Renta 4 SAB cumplió 10 años en el Perú y lo celebró renovando su plataforma de inversiones digital, así como el respectivo campanazo en la Bolsa de Valores de Lima. Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 Banco, casa matriz de la SAB en Perú, vino al país y se dio un espacio para conversar con Perú21 sobre la expansión de la empresa en esta economía.

¿Cómo evalúan su presencia en el Perú?

No solo nos ha convenido operar en el Perú, sino todo lo que esperábamos en este mercado se ha cumplido y esperamos que se siga cumpliendo. La idea era empezar al igual que lo hicimos en España, en la parte de brokeraje tanto en el mercado de bonos como en equity (mercado de acciones). Este último está muy vinculado con el trading online y se ha cumplido con creces. Actualmente, en Perú tenemos una operación rentable desde hace años y crecientemente activa.

¿Cómo le va en el mercado de intermediación de bonos?

Nos va fenomenal porque tenemos un equipo muy bueno tanto en Chile como en Perú y Colombia. El servicio que ofrecemos no lo hace nadie. Esperamos ofrecer la intermediación de bonos pronto en México. Luego, la parte de acciones ha sido muy interesante. Paradójicamente, el confinamiento del COVID-19 cambió todo e hizo que la plataforma online tome fuerza y no ha parado hasta ahora. Ha sido muy interesante conocer en Perú que existe ese inversor joven. Esto nos encanta porque es un cliente muy de futuro que quiere invertir en mercados en general.

¿Qué sigue?

Estamos empezando con la parte de gestión de patrimonios (wealth management). También, estamos pensando en la posibilidad de hacer una operación corporativa, de ayudar a empresas españolas inversionistas a comprar activos en Perú o viceversa. Por eso digo que nuestra operación ratifica que fue una gran idea establecernos aquí.

¿Entonces, como nueva línea de negocio ofrecerán el servicio de finanzas corporativas en Perú?

Hemos hecho ya algunos asesoramientos en ese sentido. Queremos hacerlo más y para eso hay que tener equipo. Dado que es una nueva línea de negocio, nuestro equipo en Perú todavía no es suficientemente potente en esta área, pero sin duda lo vamos a hacer.

¿Desde cuándo?

El proyecto es implementarlo, sin duda. Probablemente, el orden sea brokeraje que ya estamos, gestión de patrimonios que estamos empezando y luego finanzas corporativas. Ya ha surgido una operación de asesoría a un cliente español y creemos que vamos a hacer más operaciones.

Llegaron al Perú cuando a muchos agentes de bolsa no les iba bien, ¿cuál fue la receta?

Siempre ha sido la misma estrategia, que es hacer lo que otros no hacen. Por ejemplo, no había ‘online trading’ en Perú ni en Chile ni en Colombia. Era algo que tenía que haber, porque ya estaba funcionando y siendo demandado en los mercados europeos y asiáticos. Nos parecía muy claro que había que hacer un esfuerzo tecnológico y ponerlo en marcha. Eso, por un lado, y por otro, es que ofrecimos un producto mucho más abierto. Al final el cliente quiere invertir una parte de su capital en el mercado global. Además, algo que para nosotros es clave en España como en el Perú es la pedagogía. Es decir, informar de cómo se invierte, en qué invertir. Eso forma parte de nuestro modelo comercial.

¿La educación financiera fue clave dentro de su estrategia entonces?

Sí, fue clave. Esto requiere un enfoque de largo plazo, porque es verdad que cuando haces una charla o muchas, no consigues a un cliente al día siguiente.

El segmento retail de la bolsa limeña viene creciendo y para ello han sido clave las plataformas tecnológicas. Ustedes acaban de renovar la suya, ¿cuál ha sido la mejora?

Para hacerlo simple, el principal reto ha sido encontrar un proveedor tecnológico que entienda bien lo que necesitamos. Ha sido un trabajo de prueba y error. Otro tema clave ha sido facilitar la apertura de cuentas de manera digital sobre todo en el Perú, en el que contamos con una oficina. Por ejemplo, en España contamos con 65 oficinas, por lo tanto, las cuentas se abren con mayor frecuencia en forma presencial. El equipo en Perú ha hecho una gran labor y ha conseguido tener un ‘onboarding’ digital satisfactorio.

¿Qué más fue clave?

Otra cosa también hecha por el equipo que ha sido clave es la oferta de productos. Hemos sacado productos que han sido muy exitosos como el Renta 4 Cash en el segmento más rentista. También, hemos ofrecido ETF y productos que aquí eran menos conocidos. Recuerdo que en uno de mis primeros viajes al Perú un amigo español residente en el país me decía que esto no iba a funcionar. Sin embargo, creo que lo que dice Peter Thiel (fundador de PayPal) es bien cierto, tienes que ser monopolista de tu oferta. Lo que ofreces tiene que ser algo diferente, sino es complicado.

Se viene el servicio de gestión de patrimonios, ¿entrarán con fuerza de ventas propias?

Hay que tener equipos y vamos a empezar a montar equipos en esa parte de banca privada para trabajar en el mercado. En España lo que nos ha funcionado muy bien es el boca a boca. Si al cliente le va muy bien contigo, te recomienda a otras personas y esto ha sido también nuestra forma de crecer. Allá tenemos 33,000 millones de euros bajo administración y todo ha sido en base a que el cliente comenta que le va bien.

¿Cuál es la expectativa en la gestión de patrimonios?

Esto es un tema de años, no de meses. Si dentro de tres años tuviéramos una cartera de entre 300 millones y 500 millones de dólares me daría por satisfecho, pero en Renta 4 siempre consideramos que los objetivos cualitativos son más importantes que los cuantitativos. La experiencia te dice que no alcanzar un objetivo cuantitativo no significa que hayas fracasado. Este es un trabajo que, a veces, fructifica de golpe o puede que demore al año 3 o 5. Por eso, a mí me gusta mucho saber cómo está funcionando la marca en el posicionamiento, porque si funciona bien ahí, al final puedes llegar al objetivo cuantitativo.

¿En qué países tienen presencia?

Estamos en España, Chile, Perú, Colombia y Luxemburgo. En Luxemburgo tenemos una gestora de fondos de inversión con la que trabajamos el mercado de inversores internacionales e institucionales como el de Londres, etcétera.

Considerando los países de nuam exchange, ¿les falta México?

Vamos a ir a México.

¿Cuándo?

A fin de este año.

Considerando las plazas en las que están, ¿cuál es su opinión sobre el entorno de estas economías?

En las cuatro economías que participamos se da una situación un poco curiosa. En las cuatro la situación a nivel macro está bastante bien, pero sus situaciones políticas son complicadas. Cuando uno mira el Perú, ya nos gustaría en España estar como Perú. Es decir, tener una inflación 2%, crecimiento 3%, deuda pública 35% del PBI, deuda exterior muy bajita llega al 40% del PBI. Tiene todo bien a nivel macro. Aunque es verdad que luego tiene mucha informalidad laboral, mucha desigualdad, que es un problema tremendo, servicios públicos mejorables, etcétera.

Son países que han resistido muy bien y dentro de ellos al Perú le ha ido un poquito mejor. Perú ha rendido mejor que Colombia y Chile.

¿Qué planes vienen en Perú?

Ya lo hemos comentado un poco. A mí me gustaría que dentro de 5 años Renta 4, en Perú, haya crecido en lo que hoy hace en el mercado de capitales. También, que haya crecido en el segmento de gestión de patrimonios, que haya crecido en el ámbito de operaciones corporativas, que hayamos hecho ya 5, 10 o 15 operaciones interesantes para la empresa peruana y española. Asimismo, que sea una referencia en el mercado, pero insisto, a nivel cualitativo. Quiero que cuando se refieran a Renta 4 se diga que ha aportado al Perú cosas nuevas, de calidad y que el público diga que es una casa que trabaja bien.

