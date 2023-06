El Congreso concluyó ayer el periodo de legislatura 2022 - 2023 y dejó pendiente, entre otras cosas, la reforma del Sistema de Pensiones (SP).

En la última sesión plenaria no se debatió ningún dictamen relacionado con el tema. Incluso, se registró un impasse entre las presidentas de la Comisión de Economía, Rosangella Barbarán, y la de Trabajo, Sigrid Bazán, porque la primera en mención buscaba que el dictamen aprobado por su grupo sea exonerado de la comisión que preside la legisladora de izquierda.

Finalmente, la propuesta de reforma se tendrá que analizar en la siguiente legislatura, tomando en cuenta además que quedó pendiente la iniciativa planteada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la cual no se puso a debate en comisión porque recién se conoció esta semana.

Al respecto, el legislador Carlos Anderson manifestó a este diario que no existe una propuesta que sea “transformadora y envolvente” para sacar adelante una transformación del SP.

“Cada quien ha visto la forma de maquillar su propuesta. Ninguna de las tres iniciativas (de Economía, Trabajo y del MEF) ha convencido porque carece de incentivos”, aseguró.

DEBATE TÉCNICO

Por su parte, el exjefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) Juan José Marthans consideró que las propuestas legislativas relacionadas con cambios en el SP no son técnicas, sino que responden principalmente a ideologías políticas.

“Para empezar, para una propuesta de reforma el Congreso debería tener un mínimo de credibilidad y eso no sucede ahora. Además, no debe manejarse por un tema de ideología. Lo que hemos visto ha sido un duelo de egos, de posiciones políticas, no un debate técnico”, aseguró.

En ese sentido, señaló que si se va a insistir con los cambios en la siguiente legislatura se tiene que hacer en un trabajo conjunto y no en comisiones separadas, tomando en cuenta además la propuesta del Ministerio de Economía.

“La propuesta más razonable ahora parece la del MEF. Parece más inclusiva y mejor ejecutada, mientras que las otras se alejan de los estándares internacionales. También se requiere que haya integración entre el sistema nacional y el privado”, comentó.

DATOS

El Pleno del Congreso aprobó que los empleadores que se apropien de los fondos de pensiones de los afiliados al sistema vayan a la cárcel.

A marzo, la deuda del Estado y las empresas con los trabajadores afiliados superaba los S/34,000 millones, según datos de la SBS.