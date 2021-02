Ante la controversia generada por la propuesta de la comisión encargada de elaborar un proyecto de reforma de pensiones, el gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera, consideró que el proyecto debe pasar por comisiones ordinarias del Congreso, siendo la principal la de Economía.

“Se tiene que hacer un cálculo de cuánto va a costar, cuánto se va al fondo individual, cómo se hace el reparto y temas más técnicos que se podrían ver en esa comisión”, aseguró a este diario.

Como grupos complementarios, consideró que pueden revisarlo las comisiones de Trabajo y de Presupuesto. No obstante, aseguró que este no es un buen momento para la aprobación de la reforma, debido a la pandemia y las próximas elecciones.

“Es mucho más razonable que el debate se haga en el próximo Parlamento, en un trabajo conjunto entre el Legislativo y el Ejecutivo. Que el debate continúe es lo más saludable, pero no forzaría a que se apruebe ahora”, aseguró.

Hay que precisar que el propio César Acuña, líder del partido de Carmen Omonte, presidenta de la comisión de reforma de pensiones, también propuso que sea el siguiente Congreso el encargado de aprobar la norma.

Comisiones

Por otro lado, AFP Habitat, informó que desde ayer han reducido la comisión mixta, la cual ha pasado de 0.38% a 0.23%.De acuerdo con la empresa, esto es parte de su compromiso para bajar el cobro paulatinamente a 0%.

Tenga en cuenta

-Juan José Marthans, exjefe de la SBS, ha señalado que la propuesta de reforma de la comisión Omonte es inconstitucional y que tiene fines políticos.

-Asimismo, resaltó que las personas necesitan más opciones para que su dinero con fin previsional esté bien guardado y no solo en una entidad pública.