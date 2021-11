La Contraloría General de la República está ejecutando cuatro Auditorias de Desempeño a la ejecución del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC), con la finalidad de evaluar los resultados obtenidos en el proceso que encabeza la Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios y las unidades ejecutoras en las regiones que fueron afectadas por el fenómeno de El Niño Costero 2017, informó el contralor general, Nelson Shack.

“Esta intervención apunta a identificar cuáles han sido los principales inconvenientes presentados en los cuatro años de ejecución del proceso de Reconstrucción con Cambios, evaluando las causas o raíces que generaron las complicaciones en el desarrollo del modelo de gestión adoptado y en las diferentes estrategias implementadas, a fin de coadyuvar en la optimización del modelo e instrumentos aplicados de cara a nuevos eventos de desastre en nuestro país”, comentó el contralor.

Como parte de esta auditoría de desempeño, Shack mencionó que se involucrará a las regiones donde se tienen unidades ejecutoras con el PIRCC para verificar la calidad de las intervenciones y la provisión de servicios. “Creo que, a fines de año o principios del próximo, vamos a tener la evidencia empírica a partir de estas auditorías de desempeño”, añadió.

Asimismo, subrayó que se están cumpliendo las percepciones que muchos tenían de demoras en este proceso de reconstrucción y que se repita lo ocurrido con el sismo de Ica del 2007, donde pasaron muchos años pero no se terminaron de reconstruir los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

Avance de ejecución del PIRCC

En su exposición ante la Comisión Especial Multipartidaria de seguimiento al proceso de reconstrucción en las zonas afectadas por el fenómeno del Niño Costero 2017 del Congreso de la República, el contralor precisó que de los S/ 25,655 millones que considera el PIRCC se ha ejecutado un gasto equivalente al 52.3% a octubre del presente año.

Sin embargo, agregó que si se toma en cuenta que a la fecha se han transferido S/ 21,844 millones del monto total del PIRCC y que se han ejecutado S/ 13,172 millones, entonces el avance acumulado sube a 61.4%.

También advirtió que en materia de ejecución presupuestal, el avance por región es diferente, ya que en Áncash se tiene 43.9%, Cajamarca 36.6%, Ayacucho 39.3%, Arequipa 24.8%, Huancavelica 21.2%, Ica 29.5%, La Libertad 53.2%, Lambayeque 48.3%, Loreto 25.2%, Lima 50.5%, Piura 46.1% y Tumbes 46.6%. Solo en el caso de Junín se logró ejecutar el 100% debido a que solo recibió un presupuesto aprobado de S/ 13,586.

“Esto tiene que ver con la incapacidad de gasto del Estado, no solo en estas regiones y no solo en el proceso de Reconstrucción con Cambios, es la incapacidad que tiene el Estado para poder gastar y ejecutar las obras públicas. Sistemáticamente el Estado es incapaz de gastar más de dos terceras partes de todos los recursos que tiene disponible en tema de inversiones”, remarcó.

En materia de intervenciones del PIRCC, indicó que en las regiones afectadas por el Niño Costero 2017 se están ejecutando 6,130 intervenciones, entre actividades y proyectos, pero existen alrededor de 4,000 adicionales que están en proceso.

De esas 6,130 intervenciones, hay 1,595 que ya están culminadas y liquidadas, y el 10% (662) están en etapa de recepción, lo que significa que aproximadamente un tercio del total en ejecución ya están terminadas, pero hay 30% que están en etapas previas y otro 30% en ejecución.

Resultados del control gubernamental

En base a las 6,130 intervenciones en ejecución, el contralor general mencionó que se han emitido 3,161 informes de control, de los cuales 681 se centraron en los procesos de selección y 2,480 fueron sobre la ejecución contractual de dichas intervenciones.

“Estos informes han permitido que miremos, con detalle, a 1,303 obras de las 6,130 intervenciones que se han hecho, lo que significa el 21%. Pero en términos de recursos, de los S/ 13,412 millones devengados para las 6,130 intervenciones pues hemos mirado S/ 9,123 millones, que es el 68%”, puntualizó.

En lo que se refiere al control simultáneo al proceso de Reconstrucción con Cambios se han ejecutado 3,005 informes, de los cuales 2,777 se hicieron bajo la modalidad del control concurrente que han permitido identificar 7,530 situaciones adversas o riesgos en los procesos de selección y en la ejecución contractual.

Entre los principales riesgos detectados figuran la limitada supervisión en la ejecución de servicios, prestación de servicios sin personal o maquinaria ofertada, deficiencias o retrasos en la ejecución de servicios o en la aprobación de fichas técnicas, el incumplimiento de condiciones por parte de las entidades públicas, retraso en la presentación de informes, inconsistencias entre avance físico y valorizaciones de obras, entre otros.

El titular de la Contraloría recordó que por cada sol invertido en el control concurrente se logra un ahorro de seis soles al Estado al evitarse problemas como penalidades no ejecutadas a los contratistas, pagos por partidas o servicios no ejecutados, no retención de garantías de fiel cumplimiento, reconocimiento de intereses legales, ampliaciones de plazo no sustentadas, entre otros.

“Hemos hecho una evaluación de impacto donde se demuestra que una obra con control concurrente respecto de una obra similar sin control concurrente, tiene un ahorro promedio del 5% sobre el costo total. Pero más allá de la plata, las obras con control concurrente se culminan y no se paralizan”, agregó.

En materia de control posterior, la Contraloría ha emitido 156 informes de control, de los cuales el 56% se ejecutaron a partir de las evidencias detectadas en las situaciones adversas no corregidas por los gestores públicos, los cuales fueron alertados en los informes de control simultáneo.

“Se ha determinado un perjuicio económico que, en lo que va del año, de más de S/ 100 millones y se han establecido presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales a casi 500 funcionarios públicos a nivel nacional y en los tres niveles de gobierno”, detalló.

VIDEO RECOMENDADO

MTC negocia con transportistas para levantar paro