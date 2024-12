Rechazan proyecto de ley contra la reforma de pensiones

El debate y aprobación de un proyecto de ley que buscaba desnaturalizar la reforma de pensiones recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo y previamente aprobada por el Congreso de la República, fue rechazado por la Comisión de Trabajo, que decidió devolver la iniciativa al grupo legislativo para que siga en evaluación, pese a que la recomendación del equipo técnico era enviarla al archivo por “sustracción de la materia” y porque habían recibido diversas opiniones en contra.

Se trata del Proyecto de Ley N°07538/2023-CR, presentado en abril pasado por el congresista Darwin Espinoza, cuando era legislador de la bancada de Acción Popular porque ahora integra las filas de Podemos Perú.

La propuesta, que va directamente en contra de la Ley de Modernización de Sistema Previsional Peruano (N°32123), promulgada el martes 24 de setiembre del presente año, planteaba eliminar la obligatoriedad de afiliarse a las AFP y a la ONP y abría la posibilidad de aportar al sistema financiero, pretendía que los afiliados desempleados durante 6 meses opten por el retiro parcial del capital o rentabilidad de sus fondos, bajaba la edad de jubilación a 60 años y buscaba restablecer el retiro del 95.5% de los fondos acumulados a la edad de jubilación legal y jubilación adelantada.

La reforma promulgada, como es público, establece la obligatoriedad de que todos los peruanos pertenezcan al sistema de pensiones, ya sea al público o privado (a su libre elección), otorga una pensión mínima (inicialmente de S/600), mantiene la edad de jubilación legal a los 65 años, prohíbe retiros extraordinarios de fondos y limita el retiro del 95.5% a los menos de 40 años, con el fin de los todos los ciudadanos tengan derecho a la protección social en materia de pensiones.





Sustracción

El último martes, de forma sorpresiva, la Comisión de Trabajo tenía en agenda el debate y aprobación del proyecto de ley contrario a la reforma de pensiones. La mesa directiva del grupo congresal, presidida por la parlamentaria de Alianza para el Progreso (APP), Edhit Julón, propuso aplicar el principio de “sustracción de la materia” legislable, debido a que este año ya el Congreso aprobó una reforma del sistema previsional, con lo que el proyecto quedaba desfasado y debía ser archivado.

Sin embargo, los legisladores de Perú Libre, María Agüero y Américo Gonza, defendieron la iniciativa legislativa y se opusieron a que se vote para archivarla, por lo que la presidenta de la comisión dijo que el equipo técnico seguirá evaluando el tema.

Todo esto se dio pese a que en la misma sesión se informó que el proyecto tiene opiniones técnicas en contra de entidades como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Al respecto, la SBS señala que el proyecto de ley no cumple con la finalidad de proveer una adecuada protección de la población ante los riesgos de la vejez, invalidez y fallecimiento. El MTPE sostiene que es no viable, principalmente, porque no presenta un estudio técnico, económico, financiero y actuarial que sustente su viabilidad. Y el MEF se manifiesta desfavorablemente porque se propone crear un nuevo régimen previsional sin un estudio actuarial que demuestre su viabilidad técnica, financiera y sostenibilidad en el largo plazo.

“Con relación a la disponibilidad de los fondos previsionales para los afiliados en condición de desempleo, el MEF indica que, al utilizar el sistema de pensiones para resolver problemas como el desempleo, se desvirtúa su finalidad, que es la protección del afiliado durante la vejez, afectando así la capacidad que tienen los afiliados de construir una pensión que brinde protección para ellos y sus derechohabientes”, se lee en el documento.

Esta iniciativa legislativa ha sido derivada a dos comisiones del Congreso, siendo la primera la Comisión de Economía.

