En las últimas semanas, instituciones y entidades financieras han modificado al alza su proyección económica para este año, bajo el argumento de que la recuperación ha sido mejor de lo esperado. Pero para todos los sectores la reactivación no se ha dado de la misma manera, y un ejemplo de ello es el sector hotelero.

El presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Carlos Canales, explicó que hay “24,000 hoteles clasificados y de esos están operando alrededor del 40%”.

“La ocupación de las habitaciones en Lima está en aproximadamente 35%, en Tacna no llega ni al 5%, en Puno en 10%, y en Cusco sí estaremos entre el 35% y 40%”, comentó.

A esto se suma, precisó, que no hay nuevas inversiones en el sector debido a la crisis que actualmente atraviesan.

“Para este 2021 se preveía US$350 millones de inversión, y para 2022, US$450 millones, pero porque las inversiones vienen desde antes de la pandemia. Lo que no se ve son nuevos proyectos, la planificación está paralizada”, aseguró.

En tanto, Juan Stoessel, director general de la cadena Casa Andina Hoteles, coincidió con Canales en que no hay nuevos proyectos y añadió que incluso “hay como 20 hoteles importantes que no se van a construir, o no por ahora”.

“Esto tiene que ver directamente con la emergencia sanitaria; el sector ha sido golpeado y claramente no ayuda la crisis política”, aseguró.

No obstante, Mariana Cortés, country manager de Ayenda en Perú, manifestó que esperan contar con 700 hoteles en los próximos cinco años. Actualmente tienen 50.

“Perú es un país dinámico y con mucho potencial para nuestro segmento, ya que las micro y pequeñas empresas representan alrededor del 95% de las firmas peruanas”, indicó.

La apuesta es por las ciudades “de mayor dinamismo”. Ahora tienen hoteles en Lima, Arequipa, Trujillo y Piura.

“Nuestra apuesta para impulsar la reactivación del sector se viene dando con el apoyo a los pequeños y medianos hoteleros independientes, a quienes invitamos a unirse a nuestra franquicia”, explicó.

Reconocimiento

Recientemente el Perú obtuvo cuatro distinciones en el World Travel Awards Sudamérica. El país fue reconocido por la “mejor atracción turística de Sudamérica” por Machu Picchu, “mejor destino cultural , “mejor destino culinario” y “mejor oficina de turismo de Sudamérica” (Promperú).

Al respecto, Carlos Canales y Juan Stoessel coincidieron en que lo que se necesita es “darles la bienvenida a nuestros turistas”, retirando algunas trabas que se solicitan.

El representante de Canatur señaló que es necesario promocionar los destinos turísticos y explicarle al mundo que “Perú cumple con todos los protocolos sanitarios”.

DATOS

Carlos Canales manifestó que antes de la pandemia llegaban 15,000 turistas al día, y ahora nos visitan entre 400 y 500 diarios.

Explicó que hasta la fecha han ingresado alrededor de 180,000 visitantes del exterior y que el turismo interno es lo que más se está dando.

Asimismo, manifestó que el 80% de la construcción de hoteles se da por turismo receptivo.

