El presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Carlos Canales, pidió a los ministerios de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y de Economía y Finanzas (MEF) ayudar a que el Fondo de Apoyo Empresarial a las micro y pequeñas empresas del sector Turismo (FAE-Turismo) esté disponible la próxima semana.

En RPP Noticias, explicó que si bien dicho fondo cuenta con solo S/ 500 millones que alcanzan para menos de 10 mil empresas, son más de 70 mil u 80 mil las empresas que necesitan algún tipo de ayuda y no la han tenido.

“La situación del sector turismo es dramática. Estas Fiestas Patrias no lo son para nosotros. Días laborales el 27 y 29, se entiende, hay que fortalecer la productividad del país, pero también estamos en una situación en la cual las ayudas no están llegando”, manifestó.

“Estas Fiestas Patrias son bastantes complicadas para nosotros. Seguimos aguantando, pero necesitamos el apoyo del Gobierno, especialmente la decisión del Ministerio de Economía y Finanzas porque una medida que llega tarde no sirve, ya el paciente está muerto, y nosotros estamos tratando de vivir para seguir generando trabajo”, añadió.

Como se recuerda, el pasado 30 de junio el Poder Ejecutivo dispuso la creación del FAE-Turismo, a fin de promover el financiamiento a las mypes que se hayan visto afectadas por el impacto de la pandemia del COVID-19 en el Perú.

Canales recordó que el año pasado un millón y medio de personas hicieron turismo interno y generaron ingresos por S/ 720 millones, pero en la actualidad se están evitando las ofertas turísticas debido a la cuarentena focalizada en algunas regiones y el incremento de casos de coronavirus.

El titular de la Canatur también refirió que hace meses se está trabajando con Indecopi para la devolución de los pagos por paquetes turísticos al interior del país y dijo que algunas aerolíneas están entregando unos ‘travel vouchers’ para ser utilizados en el momento que sea posible.

Finalmente, Canales afirmó que se debió haber “corregido y sincerado” en qué consistía la fase 4 de la reactivación económica –que incluye a discotecas, bares, tragamonedas, ferias, congresos, etc.-, a fin de que la gente no se hiciera “falsas expectativas”, pues en este tramo hay algunas actividades que pueden abrir y otras no.

“En el caso de ferias y congresos, se pueden hacer eventos con mucha distancia social. Estamos haciendo eventos híbridos, de forma presencial muy poca gente y de forma virtual la mayor cantidad. Se pueden controlar aforos”, manifestó.

“Todo el mundo quiere reiniciar, si no te manda la pandemia del virus, te va a matar la pandemia económica, de alguna forma hay que buscar aprender a convivir, buscando un equilibro en el cual se respete la salud de la población, pero también se busque que no mueran las empresas o se sigan perdiendo los puestos de trabajo”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

Frío en las mascotas: ¿Qué debo hacer?