La ministra de la Producción, Roció Barros, informó que desde su sector propondrán que el servicio de delivery solo sea operado por restaurantes en una primera etapa, excluyendo de esa forma a los aplicativos, en el marco del estado de emergencia por el nuevo coronavirus (COVID-19).

“Las aplicaciones de delivery no tienen una regulación en el país”, expresó Barrios. Con esto, si no se cumpliera con un protocolo sanitario, no habría a quién sancionar.

Rappi informó que en Latinoamérica vienen operando en 8 países y que están a la espera de volver a iniciar operaciones en el Perú en cuanto el Gobierno lo permita, ya que desde el 16 de marzo su sistema de delivery no se encuentra activo.

Según Jose Bernal, gerente general de Rappi Perú, tienen activado un fondo para que en caso de que alguno de los repartidores registrados en la aplicación llegará a dar positivo al virus, cubra a dicha persona con 14 días de ingresos, a fin de que pueda pasar tiempo aislado y en recuperación.

De esa forma, “una vez la persona reporta [el contagio] los ingresos los recibe como recibe normalmente los ingresos en Rappi, por lo que, el monto depende y es proporcional a los ingresos de los últimos dos meses”, indicó.

Además, Bernal detalló que los cerca de 10,000 repartidores que están registrados en la aplicación tienen cobertura con una póliza de seguro durante las órdenes.

"Todo repartidor que esté conectado realizando una orden está cubierto por esta póliza durante el tiempo que esté conectado”, dijo.

El ejecutivo manifestó que junto a sus aliados han desarrollado un proceso de demarcación zonas de entrega y espera que permitan evitar el contacto en los comercios y que cada repartidor guarde una distancia segura mientras espera la orden.

Uber Eats indicó que dado que aún no hay una modificación de la norma, su aplicación continuará sin servicio como lo ha venido estando desde el 16 de marzo. “Fuimos la primera app en cumplir, por lo que la plataforma tecnológica dejó de estar disponible en el Perú”, indicaron.

