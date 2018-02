¿Quieres lograr una campaña escolar rentable? Estos tips pueden ser de ayuda

Se acerca el inicio del año escolar y muchos micro y pequeños empresarios se alistan para entrar en campaña. Si es tu caso, Carlos Ferreyros, Gerente General de la consultora financiera Prestamype, brinda algunas recomendaciones que te ayudarán a afrontar con éxito la campaña escolar 2018 e impulsar tus ventas:

Ubicación adecuada. Ten en cuenta que la ubicación de tu negocio desempeña un rol fundamental en este rubro. Si está en una calle que no es comercial, las ventas no serán óptimas. “Si no cuentas con un local bien ubicado, se recomienda buscar un puesto en una feria escolar, pues contarás con un alto tránsito de público interesado y solo tendrás que pagar el alquiler por los días necesarios”, indica Ferreyros.

Manejo de stock. Es importante armar un stock adecuado de productos, con marcas reconocidas y en buen estado, además de tener proveedores que ofrezcan precios al por mayor. Deberás contar con una buena planificación y aplicar lecciones aprendidas de las campañas anteriores: ¿qué productos me faltaron?, ¿cuáles me sobraron? “Un buen tip es contar con todos los productos gancho, como cuadernos y lapiceros, que tienen un margen más bajo pero una alta demanda, y lograr venta cruzada de productos más costosos, como mochilas o loncheras”, señala el experto de Prestamype.

Servicio. Sin embargo, toma en cuenta que el producto no lo es todo. Si adicionalmente brindas un servicio de calidad y ofreces un trato personalizado, tus ventas aumentarán significativamente. Por ejemplo, puedes ofrecer a los padres preparar la lista completa de útiles o forrar los libros sin costo adicional. Esto incluso puede generarte recomendaciones, que se traducen en más ventas.

Opciones de financiamiento. En caso de no contar con capital propio, puedes optar por financiarte a través de un préstamo. Asegúrate de elegir la opción que más te convenga, comparando las tasas de costo efectivo anual (TCEA), plazos de desembolso y esquemas de pago. Es conveniente buscar un préstamoque te permita amortizar a tu ritmo, evitando así caer en mora. Para encontrar la mejor alternativa es recomendable asesorarse con consultoras especializadas como Prestamype.

Reinversión. Puesto que la campaña escolar es de corta duración, lo más recomendable es reinvertir las ganancias que se obtengan, por ejemplo en la comercialización de productos orientados a oficinas, si tu negocio es una librería, o en otros rubros que puedan generar nuevas ganancias el resto del año. Puedes optar por diversificar tu inversión con opciones seguras y otras más arriesgadas. En caso mantengas deudas, la primera opción es aprovechar para pagar las más caras.