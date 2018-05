Una crisis interna amenaza a la familia Volochinsky, controladora del grupo Ripley . A inicios de mayo, Verónica Calderón Volochinsky presentó ante la justicia chilena una medida prejudicial en contra de sus hermanos Andrés, Lázaro y Michel.



En la iniciativa judicial, Verónica Calderón anuncia una demanda de indemnización de perjuicios por aumentos de capital que la perjudicaron.

Según agregó el diario La Tercera de Chile , Verónica también acusa a sus hermanos de apropiarse de una buena parte de su participación en los negocios familiares.

“Luego de conocer lo ocurrido, y de confrontar a mis hermanos, ellos han pretendido hacer creer a todo el mundo que mis padres fueron quienes acordaron beneficiarlos con mayor participación. Debido a la avanzada edad de mis padres, y valiéndose del cariño y confianza que ellos les tienen, mis hermanos han logrado manipularlos con el objeto de dar una versión favorable a sus intereses” , afirmó la accionista en su escrito.

Ripley Ripley

Actualmente, a través de sociedades como Inversiones R Matriz Limitada y otras, los hermanos de Verónica dominan el 53% de la empresa.

En el documento, la menor de los Calderón Volochinsky informa que sus hermanos la dejaron fuera del aumento de capital en Inversiones Leonardo Da Vinci Limitada,. Además señala que estos no le advirtieron e información de “las graves consecuencias que dichas operaciones tendrían en mi patrimonio”.



Con excepción de una devolución de préstamo de Inversiones Leonardo Da Vinci Limitada, Verónica agrega que nunca recibió dinero a titulo de dividendos o utilidades de procedencia de las empresas de su familia.

Por ello, exige la exhibición de la carta que habría sido redactada por su padre Alberto Calderón Crispón, de fecha abril de 2011, dirigida a Andrés, Lázaro, Michel.



Según asegura Verónica Calderón, su progenitor, en esta carta, habría expresado su voluntad de modificar la participación familiar de los destinatarios en las acciones de Ripley Corp. Según la demandante, sólo existía una copia en poder de los hermanos, y esta se le ha negado.

Además exige la exhibición de todos los antecedentes financieros desde 2010 a la fecha de Inversiones R Matriz Limitada; Inversiones International Funds S.A, Sociedad Grandes Inversiones V Limitada; Inversiones Vital y las sociedades de Desarrollos Inmobiliarios Imagina SpA y Dos SpA.



La exhibición de la carta fue acogida por el tribunal, incluyendo una audiencia que se hará realidad en los próximos días. Mientras que el segundo pedido no ha sido admitido por temas de forma y los abogados de la hermana Calderón han apelado dicha decisión.

MECANISMO DEFRAUDATORIO



“Mis hermanos defraudaron mi confianza. No he querido actuar en base a apariencias ni indicios. Por el contrario, he optado por el camino más largo y serio, pedir información, la que ha sido negada en muchos casos, y entregada parcialmente en otros. Necesito, y tengo derecho a obtener la información que me permita comprender a cabalidad, cómo ocurrieron los hechos que terminaron diluyéndome en una sociedad en la cual tengo participación directa, esto es, inversiones Leonardo Da Vinci Limitada, sociedad controladora de Ripley Corp”, añadió.

La hermana Volochinsky aseguró además que nunca recibió ningún tipo de información escrita ni verbal en torno al manejo que sus hermanos hacían en el grupo Ripley.



"Cada vez que venía a Chile, mis hermanos me hacían llegar, a través de un mensajero, una serie de documentos que debía firmar”, señala.

“Esto fue un mecanismo creado por mis hermanos para apropiarse de parte considerable de mi participación en los negocios familiares. Uno de los principales indicios que demuestran la existencia de un mecanismo defraudatorio, es precisamente que el precio al que se ejecutó esa transacción fue groseramente inferior al de mercado”, señaló en su acción.



“En definitiva, apropiarse de mis acciones, les costó a mis hermanos aproximadamente un décimo del valor que les habría significado adquirir dichas acciones en el mercado ; mientras que para mí, implicó una disminución patrimonial avaluada, preliminarmente en la pérdida de decenas de millones de dólares”, agregó.

¿QUÉ OCURRIÓ?



En el año 2011, Verónica y sus hermanos en una primera operación solicitaron a la banca nacional cada uno un préstamo de 10.583.985.491 pesos chilenos.

Entonces, cada uno aportó este dinero en calidad de préstamos a la Sociedad Internacional Funs S.A, una de las empresas controladoras de Ripley Corp. S.A y del conjunto de empresas del grupo inmobiliario de la familia, donde cada uno de los hermanos tiene un cuarto de participación. La iniciativa se habría dado con el objetivo de continuar teniendo el control de la empresa.

En el escrito se acusa que dicha operación, habría sido instrumental para que los futuros demandados diluyeran la participación de Verónica Calderón en Inversiones Leonardo Da Vinci e indirectamente en Ripley Corp. S.A.

"VERÓNICA ESTÁ EQUIVOCADA"



Los hermanos de Verónica y sus padres, Alberto Calderón y Patricia Volochinsky afirmaron, por su parte, que "nuestra hija Verónica está equivocada. Esperamos de corazón que recapacite. Lo que reclama fue impulsado por su padre y firmado por todos".

En tanto la defensa de los hermanos y padre de Verónica afirmó que la finalidad de su acción judicial es "desconocer acuerdos vinculantes alcanzados con su participación personal e impulsados por don Alberto Calderón".

“La historia relatada en su escrito difiere radicalmente de la realidad, lo que, si fuera necesario, quedará demostrado en los tribunales. Rechazamos categóricamente todas las imputaciones respecto de sus padres, sus hermanos y también en contra de prestigiosos abogados, las que carecen de fundamento y solo tienen por objeto enlodar una trayectoria profesional y empresarial ejemplar. Esta acción no nos sorprende, seguramente será la primera de muchas, todas las cuales tendrán mero carácter instrumental y van a realizarse con gran publicidad (…). Frente a esta y otras eventuales acciones, la familia se defenderá unida y de manera enérgica” , manifestó el abogado Pedro Pablo Gutiérrez.