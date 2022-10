Una eventual decisión de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) de retirar la licencia de uso de agua para la mina Quellaveco (Moquegua) ya está generando desconfianza en el exterior y evidenciaría presiones y motivos políticos, pero no una disposición basada en factores técnicos, según advierten analistas.

El especialista en derecho minero-energético Anthony Laub explicó que la situación es peor que la que hubo con Tía María “porque Quellaveco ya está lista, ya han invertido US$5,000 millones”.

El problema, explicó, es que se está planteando que se revise un permiso de agua ya concedido en medio de una situación que calificó como chantaje, pues la afirmación de que se vaya a afectar las aguas del río Tambo es falsa, dijo.

Por ello consideró que un retroceso de la ANA en la entrega del permiso de uso de agua evidenciaría una motivación política, porque no hay razones técnicas para ello.

“No hay un fundamento técnico, el permiso ya fue otorgado. Tú no puedes suspender o eliminar un permiso, más aún cuando se ha cumplido con los requisitos que la propia entidad (ANA) exige. Y si la propia entidad entregó el permiso, es porque ha hecho la revisión de que todos los requisitos necesarios para obtenerlo han sido cumplidos y eso es lo que ocurrió en este caso. No hay razón legal que haga suponer que acá ha habido alguna irregularidad o algo que no se haya revisado en su momento”, comentó Laub, quien también es columnista de Perú21.

La sorpresa respecto a la revisión del permiso de uso de agua para la mina también radica en que, según lo informó la minera Anglo American, propietaria de la operación, el 80% provendrá del río Titire, un afluente con alto contenido natural de arsénico y boro, no apto para consumo humano ni para la agricultura.

INCERTIDUMBRE

El ya conocido beneficio que traería Quellaveco al valle del Tambo hace que, para el exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi, resulte preocupante la actitud de las autoridades de la región Arequipa y de un grupo de agricultores.

“Por las actitudes esto me parece un juego de los antimineros. Y a mí me parece que el Perú tiene que anteponer los intereses generales a los intereses particulares. Estos se entienden si están justificados: si están contaminando el suelo, si están contaminando el agua, pero no hay nada de aquello. Y, además, está el momento: un contexto en el que el Perú está luchando por conseguir inversiones mineras”, precisó.

La situación resulta aún más delicada si se considera el daño que se hace a la imagen del Perú como destino de grandes inversiones extranjeras, generando desconfianza entre los inversionistas.

“En el exterior lo que van a percibir es que el gobierno está evaluando esto. El solo hecho de que el Gobierno dude (sobre el permiso de agua) después de una inversión de US$5,000 millones es lo que causa preocupaciones”, aseveró.

Datos

-El premier Aníbal Torres dijo en un tuit que “el Gobierno no ha hablado de cancelar licencias a Quellaveco”.

-“En el Perú la inversión privada está plenamente garantizada, con tal que cumpla con sus obligaciones contractuales, no afecte el medio ambiente, respete los derechos de los trabajadores y pague sus impuestos”, afirmó.