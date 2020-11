En lo que va del año hasta el cierre del mes de octubre, los bonos en soles y en dólares son los instrumentos financieros que han alcanzado la mayor rentabilidad. Según el último reporte de MC&F consultores y el Instituto IFEL, el rendimiento de los bonos en soles supera el 12% y el de los bonos en dólares está en casi 16% (15.9%), superando a los depósitos bancarios, los fondos mutuos y otros productos financieros.

Según el profesor de Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta, la gran volatilidad que han experimentado los mercados financieros este año benefició a los bonos y a todos los instrumentos en dólares. Recordó que, a esta incertidumbre mundial por la pandemia también se le agrega la inestabilidad local por temas políticos.

“Cuando la pandemia trajo al suelo los mercados, la gente prefería bonos que acciones porque los bonos son más seguros. Al preferirlos antes que las acciones o los fondos mutuos, la demanda aumentó y el precio subió. Aquellos que tenían bonos antes de esa sobredemanda salieron muy favorecidos, porque la demanda aumentó”, explicó.

Entre ambos productos, los bonos en dólares lideran el rendimiento por un efecto de tipo de cambio, que también ha beneficiado a otros instrumentos de inversión. “La devaluación, hasta octubre, ha estado por encima del 9%. Entonces, solamente comprar dólares y cambiarlos a soles, genera una rentabilidad sin inflación de 9%”, aseguró.

Proyección para el 2021

De cara a los próximos meses, consideró que este rendimiento será menor debido a que la incertidumbre se va reduciendo y el tipo de cambio empezará a bajar. Agregó que, dentro de este promedio de bonos, aquellos con algún componente de Estados Unidos tuvieron un ‘rally’ muy fuerte antes de sus elecciones presidenciales, y partir de ahora, el panorama será distinto.

“En el 2021 no creo que tengan un rendimiento mayor de 12%, que es bastante fuerte. El próximo año creo que habrá mucha menos incertidumbre y probablemente, la demanda por bonos no sea tan alta como ahora y no creo que el tipo de cambio se dispare tanto. Con lo cual, las inversiones en dólares no van a ser las más rentables el próximo año”, comentó.

Para Carrillo, el primer puesto entre los instrumentos de mayor inversión el próximo año podría estar en los fondos mutuos, que en lo que va del año han rendido 6.1%, o también en la Bolsa de Valores de Lima que podría mejorar el retroceso de más de 15% que tiene en lo que va del año. Aunque, anotó que esto dependerá mucho de lo que pase en el terreno político local.

También detalló que, para esta demanda de bonos como instrumento de inversión, no existe una preferencia de plazo porque suelen venderse y revenderse en cuestión de días. Además, los inversionistas involucrados han sido locales porque los inversionistas extranjeros han ido optando por mercados más seguros.

