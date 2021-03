En la última semana, Perú colocó exitosamente bonos por 825 millones de euros (US$ 981 millones) con vencimiento al 2033. Según dio a conocer el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) esta operación tuvo una tasa cupón de 1,25%, la más baja en moneda extranjera registrada por el país en una emisión internacional. De esta manera, el país completó el segundo tramo de su colocación total cercana a US$ 5 mil millones – un día antes había colocado US$ 4 mil millones -, regresando al mercado europeo después de cinco años.

Víctor Diaz, Portfolio Manager y Executive Director de Renta Fija de Credicorp Capital Asset Management, resaltó que pese al nivel de incertidumbre y a puertas de las elecciones presidenciales, Perú ha logrado acceder a los mercados internacionales de financiamiento en euros, y a largo plazo, porque se tratan de bonos en plazos de 10 años o más.

Al respecto, César Fuentes, director de la Maestría en Gestión Pública en ESAN, refirió que esta emisión es fundamental para cerrar el presupuesto del 2021, al tener una baja tributación a raíz de la pandemia. El gobierno está haciendo una política de incentivos tanto desde el punto de vista fiscal como monetario, y requiere de este dinero, afirmó.

La buena noticia, anotó, es que el riesgo soberano peruano está muy bajo, comparado con el de Chile o Colombia es de los más bajos de la región, lo que es una buena señal para el Perú, porque quiere decir que los inversionistas pese al ruido político y pese al COVID-19 confían que Perú va a hacer los pagos a futuro.

“Le va a dar un respiro a la economía, [la emisión de bonos] es una buena medida, siempre viendo que este debe ser el último año que podríamos tener tal nivel de gasto, porque si seguimos así el próximo año ya estaríamos bordeando el 50% de deuda, lo que sería un riesgo para el país”, dijo Fuentes, a la vez que recalcó que hay liquidez en el mercado internacional, y apetito por instrumentos de renta fija, que es lo que ha hecho Perú.

DIVERSIFICAR

Teniendo en cuenta las buenas condiciones ofrecidas en Europa, ¿es recomendable emitir bonos en distintos mercados internacionales o deberíamos optar por uno en concreto? Para Víctor Díaz, el apetito de los inversionistas no solo es un apetito a nivel geográfico de regiones sino también de distintos tipos de inversionistas.

Por ejemplo, resaltó que en Estados Unidos los gestores de activos tienen un rol importante en el que participan algunos bancos, fondos de pensiones, incluso compañías de seguro. En el caso de Europa, la emisión en euros tuvo una mayor preferencia por el lado de bancas privadas y también un peso importante en bancos para posiciones propietarias y en compañía de seguros.

“Entonces, en la emisión en euros ha habido una sana diversificación por el tipo de inversionista y no solo por geografía. Eso es importante, porque un país como el Perú tiene todas las credenciales, gracias a su calificación de riesgo, de poder seguir diversificando esta base de inversionistas”, precisó.

Añadió que se gana también un poco de track record (curva de resultados de un inversor) al tener actividad en estos mercados. Para Díaz, lo ideal en estos mercados es que se tenga continuidad, porque si se emite un solo bono en euros, definitivamente no existirá una curva. Recordó que en el 2016, Perú inició su diversificación hacia emisiones en euros con una emisión al 2026 y una al 2030, y esta es al 2033. “Es interesante porque se forma una curva con distintos plazos lo que va en beneficio de los inversionistas, al tener más opciones dentro de la curva, genera más liquidez y genera un círculo virtuoso”.

Por su lado, Fuentes acotó que al hablar de montos grandes, lo que tengas en términos en euros o dólares no afecta mucho el balance que tiene Perú. La gente está esperando que se aprecie el euro respecto al dólar, pero son marginales respecto a cómo puede afectar el manejo del portafolio tiene Perú.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR