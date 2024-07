La intervención de la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS)a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana (Caja Sullana) ha generado preocupación en los usuarios. Al cierre del 2023, la entidad financiera mantenía deficiencias en la gestión de riesgo de crédito y denotaba un deterioro continuo de su nivel de solvencia.

En este caso, Jorge Carrillo, profesor de Pacífico Business School, señaló que lo que la SBS está haciendo en este momento es “vender la cartera”. “Una venta de activos y pasivos, vendes depósitos, pero también créditos. Eso es lo que están intentando hacer, lo que están subastando”, dijo a Perú21

En ese sentido, indicó que los ahorristas no perderán su dinero. “Por ejemplo, yo tenía S/200 mil en depósito a plazo en Caja Sullana y le venden esa cartera a Caja Piura, Caja Piura me va a dar mis S/ 200 mil, no voy a perder nada. Es como haber traspasado mis fondos de una caja a otra caja”, señaló.

Asimismo, indicó que la venta de cartera se hace no solo a cajas municipales, sino a cualquier institución del sistema financiero en general.

No obstante, indicó que si no se logra vender la cartera, se deberá liquidar Caja Sullana. En este escenario, indicó que quienes tienen ahorrado hasta S/121,500, “pueden recuperar todos sus ahorros, con intereses y todo, porque se les va a pagar el seguro”.

Por otra parte, quienes tienen más de ese monto, deberán esperar a que entidad sea liquidada y sus inmuebles vendidos para que se les pague.

Carrillo explicó que Caja Sullana “dejó de operar desde la intervención de la SBS”. En ese sentido, enfatizó en que “no volverá a abrir”.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Seis millones y medio de niños y adolescentes iniciarán el Año Escolar 2024 en el Perú. Pero las condiciones en las que pasarán nueve meses aprendiendo y formándose para el futuro no son las mejores. Esto es #p21tv