¿Qué pasa con las acciones del Puerto de Chancay?

El 20 de diciembre, último viernes antes de Navidad, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) suspendió desde las 9 de la mañana, por una hora, la negociación de las acciones clase A y clase B de Inversiones Portuarias Chancay (IPCH).

La decisión tomada por la Dirección de Mercados de la BVL tuvo como propósito que dichos títulos entren en un proceso de formación de precios, luego de la valorización efectuada por Diviso Sociedad Agente de Bolsa (SAB).

La SAB había sido seleccionada por la Superintendencia del Mercado de Valores, mediante un concurso público, para que determine el precio mínimo de las acciones clase A de IPCH (IPCHAC1) debido a que, por regulación, Transition Metals está obligada a lanzar una oferta de compra de estos títulos a los accionistas minoritarios (OPA), para lo cual necesita de un precio referencial.

Esta obligación de Transition Metals la adquirió el 8 de mayo de 2024, cuando se hizo de los títulos que Glencore mantenía en Volcan. Con la escisión de Volcan e IPCH, la autoridad del mercado de valores interpretó que Transition también debía lanzar una OPA por los títulos clase A de IPCH.

Sin embargo, la valorización de Diviso sorprendió al mercado. La SAB valorizó cada acción de IPCHAC1 al precio de US$0.0657, y aunque estos valores se negocian en soles en la plaza limeña, al tipo de cambio estaban cotizando alrededor de US$0.76, es decir, un poco más de 11 veces el valor estimado por Diviso. Al terminar la jornada de ese viernes 20 de diciembre, el precio de IPCHAC1 cayó a US$0.60 (-21.3%), con lo cual todavía se mantiene en casi 9 veces por encima de la estimación de Diviso y a la fecha no ha corregido.

¿QUÉ HA SUCEDIDO?

En primer lugar, Diviso fue blanco de críticas, que no necesariamente fueron por gusto. Por exigencia de la SMV tuvo que corregir una serie de errores observados en su informe. Sin embargo, el trabajo de la SAB cumplió con los requerimientos de la regulación de una OPA, afirmó el economista Iván Alonso a Perú21.

La SAB consideró 7 metodologías de cálculo, de las cuales solo tres aplicaban por las condiciones del puerto y la fecha de corte con la que se debía hacer la valorización, que fue el 8 de mayo de 2024, día en que Transition Metals realizó la compra de acciones de Volcan.

La valorización de Diviso tomó en cuenta que el Puerto de Chancay no era una empresa en marcha, no había sucedido la inauguración, ni sus títulos cotizaban en la BVL. Además, IPCH no tiene activos fijos ni opera o controla las operaciones del Puerto de Chancay. Esta es una inversión con una proyección de resultados aún por materializarse, debido a que el terminal portuario se encuentra en una etapa incipiente de su operación.

Con estas variables, el mayor valor de IPCHAC1 determinado por la SAB fue obtenido con la información del acuerdo que suscribieron Volcan con Cosco Shipping Ports Limited, que permite a IPCH vender su participación en el Puerto de Chancay al quinto año de operación de la empresa.

¿De dónde encontró el mercado un precio de US$0.76 a IPCHAC1? Según Alonso, dicho valor respondió a las expectativas que los inversionistas se hicieron respecto al futuro del puerto, pese a que no existía antecedente financiero alguno de la empresa que sustente ese valor.

Alonso precisó que el trabajo encargado a Diviso ha sido hallar un precio que va a respaldar una OPA, por lo cual este no puede ser especulativo. Sin embargo, los inversionistas pueden o no estar en lo correcto respecto al valor que han estado negociando IPCHAC1 y no están obligados a vender sus títulos a Transition Metals.

