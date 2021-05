Desde el 27 de mayo, los aportantes al Sistema Privado de Pensiones que quieren retirar hasta 17.600 soles de sus ahorros jubilatorios comenzaron a registrarse en la página de consultas de la AFP a la que pertenecen con el propósito de acceder a dicho monto. Para ello, se estableció un cronograma en base al último dígito del DNI.

Como se informó, el trámite es remoto y podrá realizarse hasta el próximo 24 de agosto, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Si bien, los afiliados interesados en acceder a este fondo pensionario esperan la fecha que les programaron, algunos de ellos no saben qué requisitos les solicitarán para poder acceder hasta 4 UIT (Unidades Impositivas Tributarias) de su Administradoras del Fondo de Pensiones; por tal motivo, absolvemos esta interrogante.

El registro de los afiliados que deseen acceder al retiro de hasta 4 UIT se hará a través del portal consultaretiroafp.pe hasta el 24 de agosto. (Foto: Andina).

¿QUÉ NECESITAS PARA SOLICITAR EL RETIRO DE TU AFP?

Si eres de las personas que piensa solicitar el retiro voluntario de hasta 17.600 soles de tu AFP, ten en cuenta que deberás necesitar lo siguiente para que puedas acceder a dicho monto de forma satisfactoria.

Prima AFP

1. Ten a la mano tu DNI o documento de identidad para que puedas verificar:

Último dígito: el que usarás para identificar tu fecha de registro según el cronograma.

el que usarás para identificar tu fecha de registro según el cronograma. Dígito verificador: el que usarás al momento de llenar tu solicitud de retiro.

2. Si vas a registrar una cuenta en Perú:

Tiene que ser una cuenta activa en soles y no mancomunada.

Verifica que el documento de identidad que tienes registrado coincida con el documento de identidad con el que se abrió tu cuenta del banco.

Puedes solicitar el depósito en: BCP, BBVA, Interbank, Scotiabank, Banco El Comercio, Banco GNB, Caja Huancayo, Caja Sullana, Banco Ripley, Banbif y Banco de la Nación (sólo para afiliados que viven en zonas donde solamente haya esa entidad financiera).

3. Si vas a registrar una cuenta en el extranjero:

Si ya la usaste para retiros anteriores, esta aparecerá en la página y sólo deberás confirmarla.

Si vas a registrar una nueva cuenta, verifica que esté activa y permita recibir dinero del exterior.

4. Si vas a registrar una cuenta en el extranjero:

Deberás tener a la mano lo siguiente:

Nombre del banco.

Número de cuenta.

Documento del banco donde se visualice toda la información registrada.

SWIFT.

CLABE: obligatorio para bancos mexicanos.

CBU: Obligatorio para bancos argentinos.

IBAN: Obligatorio para Europa, Emiratos Árabes, etc.

ABA: Para bancos norteamericanos.

BSB: Obligatorio para pagos en Australia.

Transit Number: Obligatorio para pagos en Canadá.

RUT: Obligatorio para Chile.

Recuerda que los depósitos en el exterior pueden demorar por el banco corresponsal, banco destino, horario, feriados, restricciones para la recepción de aportes que provienen del exterior en el país de destino.

Profuturo

1. Ten a la mano tu DNI o documento de identidad para que puedas verificar:

Último dígito: el que usarás para identificar tu fecha de registro según el cronograma.

el que usarás para identificar tu fecha de registro según el cronograma. Dígito verificador: el que usarás al momento de llenar tu solicitud de retiro.

2. Puedes solicitar tu depósito dentro del Perú en: Scotiabank, BBVA, BCP, Interbank, BanBif, Banco de Comercio, Banco GNB, Caja Huancayo, Caja Sullana, Banco Ripley y Banco de la Nación (Solamente para afiliados que residen en zonas alejadas en donde solo hay agencia de este banco como única oferta bancaria - UOB).

3. Si deseas tu depósito en el extranjero:

Si lo solicitaste en retiros anteriores, los datos de la cuenta donde se realizó tu último depósito aparecerán de forma automática, pero si deseas utilizar otra cuenta, deberás completar todos los datos solicitados y adjuntar un documento emitido por tu entidad financiera en la que Profuturo pueda verificar. Así tenemos:

Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y República Dominicana:

Banco Final

SWIFT Banco Final

IBAN Banco Final

País Final

Banco Intermediario

País Intermediario

SWIFT Banco Intermediario

USA, Chile, España y otros países de Europa:

Banco Final

SWIFT Banco Final

IBAN Banco Final

AFP Integra

1. Ten a la mano tu DNI o documento de identidad para que puedas verificar:

Último dígito: el que usarás para identificar tu fecha de registro según el cronograma.

el que usarás para identificar tu fecha de registro según el cronograma. Dígito verificador: el que usarás al momento de llenar tu solicitud de retiro.

Valida que no califiques al REJA e ingresa a www.afpintegra.pe/

2. Puedes solicitar el depósito en: BCP, BBVA, Interbank, Scotiabank, Banco El Comercio, Banco GNB, Caja Huancayo, Caja Sullana, Banco Ripley y Banbif.

Si caducó mi DNI, ¿puedo ingresar mi solicitud de retiro?

Sí. En el caso de que tu DNI esté caduco, puedes ingresar tu solicitud de retiro de manera segura y digital.

AFP Hábitat

1. Ten a la mano tu DNI o documento de identidad para que puedas verificar:

Último dígito: el que usarás para identificar tu fecha de registro según el cronograma.

el que usarás para identificar tu fecha de registro según el cronograma. Dígito verificador: el que usarás al momento de llenar tu solicitud de retiro.

2. Es importante que tengas a la mano tu número de cuenta bancaria (de la que debes ser titular, no mancomunada, y debe ser en moneda nacional). Revisa que estés registrando correctamente tu número de cuenta. Si no tienes cuenta, al momento de registrar tu solicitud se te brindará la opción de abrir una. Para realizar el pago, algunas entidades bancarias podrían abrir una cuenta bancaria a tu nombre, por lo que te recomendamos no cancelarla hasta recibir el total de tus pagos.

3. Las entidades donde puedes recibir tu retiro de hasta 4 UIT son:

Entidad que te crea una cuenta paralela: BBVA, BCP, Interbank, Scotiabank, BanBif, Banco Ripley, Banco de Comercio, Caja Huancayo y Caja Sullana.

Entidad que no te crea una cuenta paralela: Banco GNV

4. El mismo cronograma y procedimiento se realizará para los afiliados que viven en el extranjero.

En este caso debes de tener a la mano tu documento de identidad, códigos bancarios del exterior y un sustento del banco donde se pueda validar tu nombre y número de cuenta bancaria.

Luego de registrar tu solicitud, te enviarán un correo electrónico confirmando su recepción. No compartas información sensible y confidencial con terceros.

Podrás conocer el estado de tu solicitud de retiro de manera rápida y fácil ingresando a www.afphabitat-seguimientoretiro.pe.