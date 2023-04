El plan “Con Punche Perú”, impulsado por el gobierno para la rápida recuperación de los sectores afectados por la coyuntura internacional y la conflictividad social interna, debe incluir medidas para el acceso de las Pymes industriales al mercado moderno de los centros comerciales, supermercados y tiendas retail, que se han convertido en el canal de crecimiento del país.

El presidente del Comité de la Pequeña Industria (COPEI) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), José Antonio Valcárcel, sostiene que “si lo que busca “Con Punche Perú” es mercado para las Pyme, lo tiene en los retail, los centros comerciales, cadenas de supermercados y minimarket, que están en crecimiento y gozan de la preferencia de usuario final”.

“Un caso palmario es el de las tiendas Mass que han desplazado en un 30% a las bodegas. En Villa El Salvador y en las zonas CD, prefieren comprar en estos establecimientos, y a esos mercados debemos orientar nuestra mirada”, anotó.

ASESORIAS PARA LAS PYMES MANUFACTURERAS

Sostuvo que, para ese acceso al mercado moderno nacional, el plan “Con Punche Perú” debe, “Primero, fomentar el cumplimiento de las normativas y certificaciones que exige el mercado moderno y, paralelamente, impulsar la creación de consultoras para la pequeña industria manufacturera, minera y agroindustrial, en convenio con las universidades”, indicó.

“Esa sería una gran salida, porque lo que hay hasta ahora no funciona bien. Es un mercado informal de profesionales relacionados con las instituciones públicas, que te preparan los expedientes, pero su asesoría solo funciona para cumplir los requisitos de las instituciones públicas, pero no retroalimentan la eficiencia en la gestión de las Pyme, generando sobrecostos del cual los empresarios no pueden sacar ningún provecho”, advirtió.

Valcárcel indicó que este servicio de consultoría privado sería subvencionado en un 70% por el Estado, y los empresarios pagaría el 30% restante.

“Con este servicio de consultoría se podrá cumplir las exigencias medioambientales que solicita la OEFA; los certificados de Defensa Civil que requieren las municipalidades; el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo que solicita SUNAFIL, además de las certificaciones de calidad que exige el mercado moderno”, dijo.

“Ya con las normas en regla y las certificaciones completas, las pequeñas industrias estarán más preparadas, más competitivas, e incluso con grandes posibilidades de ingresar a los mercados internacionales como Bolivia, Chile, Ecuador y Colombia, países vecinos, que por la cercanía territorial y el hecho de hablar el mismo idioma, es más fácil exportar”, indicó.

CEMPI 2023 EL 26 Y 27 DE ABRIL

Esta será la propuesta que se alcanzará al Ejecutivo durante la II Cumbre Empresarial de la Micro y Pequeña Industria del Perú (CEMPI) 2023, que se realizará el 26 y 27 de abril próximo en el local de la Sociedad Nacional de Industria.

En este encuentro se darán cita más de 400 pequeños industriales de todo el país para analizar los instrumentos necesarios que permitan la reactivación y oportunidades de desarrollo empresarial de la micro y pequeña industria peruanas.

“Se analizará el rol de las políticas públicas, y la acción de las entidades estatales que desarrollan instrumentos de apoyo a este sector y compararlo con otros países con economías desarrolladas, a fin de reducir las vulnerabilidades y propiciar la innovación de las pequeñas empresas manufactureras”, sostuvo.

En este encuentro se analizará también la oferta de instrumentos en transferencia de tecnología que brindan entidades como el CONCYTEC e INNÓVATE PERÚ orientadas a la competitividad.

2023 AÑO DE LA RECONCILIACIÓN Y RECUPERACIÓN POST PANDEMIA

José Antonio Valcárcel manifestó que este 2023 debe ser un año de conciliación y de recuperación post pandemia y crisis social: donde se ponga en agenda de los principales poderes del Estado y de los órganos representativos del país, la importancia de establecer políticas y medidas en favor de la micro y pequeña industria, principal agente dinamizador del empleo y la economía.

La II CEMPI 2023 es un punto de encuentro de discusión, análisis y propuestas en donde todos los subsectores involucrados con el desarrollo de la micro y pequeña industria tienen la oportunidad de discutir temas que fortalezcan los niveles de competitividad de las mismas.

Durante la II CEMPI 2023 se realizarán conferencias magistrales y debates de propuestas, conforme a temas de coyuntura estratégica.

Se contará con la participación de representantes de las instituciones públicas que apoyan el sector, principalmente en temas de acceso a la tecnología, al mercado moderno peruano y mercados de países de la región de Centro y América del Sur; así como de entidades financieras que apuesten por el sector Pyme industrial.