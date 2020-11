Puma comienza a recuperar el ritmo. Como está sucediendo con el grueso de operadores de moda deportiva, el grupo alemán cerró el tercer trimestre de 2020 con datos positivos tras el duro impacto del COVID-19 en la primera mitad del año.

De julio a setiembre, la empresa ganó US$ 132,1 millones, un 13% más que en el mismo periodo del año pasado. Mientras que, sus ingresos fueron de US$ 1. 841 millones, 7,2% más respecto a los US$ 1.718 millones del trimestre de 2019, según publica el portal Modaes.

Del mismo modo, el resultado operativo evolucionó al alza en dicho lapso de tiempo.

“El tercer trimestre ha evolucionado mejor de lo que esperábamos; las tiendas reabrieron, los eventos deportivos se retomaron, la confianza del consumidor mejoró y las ventas se elevaron semana a semana”, señaló Bjorn Gulden, consejero delegado de Puma.

CONSOLIDADO

No obstante, esta recuperación no es suficiente para mejorar las cifras consolidadas a setiembre, ya que la marca registró en los primeros 9 meses un resultado neto de US$ 63 millones, lo que representa un desplome del 77,8% respecto a los US$ 284,5 millones a setiembre de 2019.

Igualmente, las ventas de la compañía -que en los últimos tres meses ha arrebatado a Nike el patrocinio del futbolista Neymar (en un acuerdo que ha sido calificado de récord)- cerraron en US$ 4.319 millones, es decir, 7,7% menos respecto al mismo periodo del año pasado.

Las medidas de ahorro de costes implementadas a finales del primer trimestre -y que han resultado en una reducción del 3,3%, hasta US$ 650,7 millones, en sus gastos operativos- continúan.

