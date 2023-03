Todos los proyectos de ley vinculados al sistema previsional peruano, entre ellos los que pretenden aprobar un sétimo retiro de fondos de los afiliados a la AFP, pasarán a ser analizados por el grupo de trabajo creado en la Comisión de Economía del Congreso de la República, encargado de plantear una reforma integral de las pensiones en el país.

En la última sesión de la Comisión de Economía, efectuada el miércoles 1 de marzo, los legisladores José Luna y Segundo Montalvo intervinieron para solicitar que las iniciativas que han presentado para otro retiro de fondos de las AFP tengan carácter prioritario para ser dictaminados lo antes posible.

Estos pedidos se dan pese a que el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, ha dicho públicamente que los retiros de fondos de las AFP son la peor medida que se puede tomar porque no es el momento debido a que ya no estamos en pandemia y, además, porque perjudicará la capacidad de endeudamiento del Estado y las futuras pensiones de los afiliados.

Incluso, el titular de Economía le pidió expresamente a los congresistas que suspendan toda iniciativa de retiro de fondos de AFP y se dediquen todos los esfuerzos a hacer una reforma integral del sistema previsional peruano.

Entes técnicos

Ante la solicitud de ambos parlamentarios, la presidenta de la comisión, Rosangella Barbarán, fue clara en explicar que este tema es delicado y que se va a citar a los entes técnicos para que den su opinión a cada proyecto de ley, porque se trata de ser responsables en estos temas.

“Existen varios proyectos de ley sobre pedido de retiros. Nosotros estamos solicitando las opiniones de los entes técnicos, pero además vamos a citar a los especialistas porque queremos atender esta demanda que se está haciendo, pero respetando de manera técnica”, sostuvo Barbarán.

Al respecto, el presidente del grupo de trabajo de reforma de la comisión, parlamentario Jorge Montoya, dijo que se debe ordenar el tema de las pensiones, no estar aprobando proyectos aislados, sino que se debe trabajar en una reforma integral que beneficie a todos los peruanos.

“Tenemos una mesa de trabajo que yo coordino. Venimos trabajando dos meses y esto no es de una solución inmediata, no se puede estar aprobado proyectos que se relacionan con las pensiones porque esto no va a cambiar nunca. Va a ser el cuento de nunca acabar y no vamos a poder presentar un proyecto que realmente tenga el efecto que debe tener para todos los pensionistas y para los que no son pensionistas del país actualmente. Entonces, le pediría señora presidenta que todo lo que llegue sobre pensiones sea derivado al grupo de trabajo de reforma, para tenerlo como insumo y poder continuar con el trabajo, sino es en vano todo lo que estamos haciendo y se va a perder todo el esfuerzo desplegado hasta ahora”, expresó Montoya.

La presidenta de la Comisión de Economía accedió a la solicitud de Montoya y precisó que todos los proyectos de ley de pensiones serán remitidos al grupo de trabajo de reforma del sistema previsional para ser trabajados de manera técnica

“La Comisión de Economía no ha pasado todavía ningún proyecto de ley sobre pensiones porque lo ideal es que, al ser un tema tan sensible, se trabaje de manera técnica. Entonces, igual se le está enviando, como lo hemos hecho con anterioridad, todos los proyectos al respecto. Agradecemos el trabajo que está haciendo y exhortamos a los congresistas a participar activamente en las reuniones que se están convocando desde su grupo de reforma”, concluyó Barbarán.





