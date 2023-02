Para Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú el gobierno de Dina Boluarte y la Defensoría del Pueblo deben de recoger su preocupación ante la quiebra de las bodegas, cuyos dueños son extorsionados por manifestantes diariamente.

“Muchos de los manifestantes, luego de las marchas, pasaban cobrándonos o pidiéndonos una colaboración para su marcha, una especie de extorsión, y si no querías pagar realmente te podías atener a las consecuencias. Esto ha originado que no tengamos productos, los distribuidores no llegan, los productos encarecen; todas estas condiciones nos han obligado a cerrar. Dentro de lo que son los socios nuestros, más de 2 mil bodegas acaban de cerrar, más o menos hay un 35% que ya quebraron”, indica Choy con preocupación.

También se refirió a las grandes pérdidas económicas del sector.

“Toda la zona sur tiene una caída en ventas de más del 70%. 90 mil bodegas están en una etapa muy crítica. Definitivamente la situación no nos permite abastecernos, los precios se han disparado una barbaridad, el negocio de la bodega es prácticamente una perdida, estamos poniendo nuestro propio capital, no tenemos la seguridad de poder trabajar”, remarcó.

Exhortó a la Defensoría del Pueblo a recoger y constatar lo que sucede en el sur del país, pues los bodegueros son tan ciudadanos como los que protestan.

“Nuestros derechos, por ejemplo, al libre tránsito no existen, nuestro derecho a poder tener un trabajo tampoco existe, nuestro derecho a poder atendernos por cualquier problema que puede haber tampoco existe porque viene una turba y te puede atacar. Entonces yo pido que la Defensoría del Pueblo se pronuncie al respecto, se pronuncian por otros sectores, pero no se pronuncian por los sectores que estamos más afectados”, concluyó.





