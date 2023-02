A raíz de las protestas, el 4% de las micro y pequeñas empresas (mypes) en el Perú han cerrado, aseguró el representante de la Unión de Gremios Mypes del Perú, Guillermo Berdejo.

Durante una conferencia de prensa, advirtió que, si esta situación continúa durante esta semana, el porcentaje de cierres podría incrementarse hasta el 8%.

“Hemos hecho encuestas y hay empresas que solo pueden vender de S/20 a S/30 al día y con S/20 a S/30 no puedes sostener ni a sus trabajadores, ni el pago de la luz, de los servicios y mucho menos los alquileres”, aseguró.

El representante de las mypes aseguró que “ya no podemos aguantar más” y que “nos están ahogando” con los impuestos que no se pueden pagar a raíz de que no hay ventas.

En ese sentido, para Guillermo Berdejo, es necesario una política de Estado “real y efectiva” para el desarrollo de las mypes que representan el 98% de la industria nacional.

“Debe darse un Reactiva III pero que esté dirigida solo a las micro y pequeñas empresas”, añadió e indicó que se debe buscar que se abran más negocios formales en el país.

Asimismo, hizo un llamado para que se adelanten las elecciones, porque la violencia y la incertidumbre que se ha generado afecta al sector que representa.