Protecta sobre el seguro de desgravamen: “La solución va por generar competencia”

En la siguiente entrevista, Mario Ventura, gerente general de Protecta Security, Compañía de Seguros, habla sobre el crecimiento de la empresa, así como sobre la medida de la SBS para los seguros de desgravamen.

¿Cuáles ha sido las razones del crecimiento de los seguros de renta particular?

Es bien interesante lo que ha ocurrido con los seguros de renta particular. Estos son una de las causas principales del crecimiento del mercado de seguros en el presente año. Lo que ha venido ocurriendo es que el producto se ha hecho muy atractivo. Inicialmente surgió como una reacción de las aseguradoras a los retiros de fondos de AFP con la Ley de 95.5, pero conforme han tenido una mayor distribución, los clientes lo han ido conociendo más y se ha generado una suerte de recomendación entre los clientes del segmento alto que tienen ahorros. Cada vez ingresan más fondos no solamente de las AFP, sino de ventas de propiedades, de acciones y patrimonio personal como una fuente de diversificación y búsqueda de rentabilidad.

Es decir, dicho seguro calza dentro la categoría de gestión de patrimonios…

Sí, es un producto de la esfera de asesoría patrimonial y no solamente de la esfera propiamente de seguros. Eso explica el crecimiento de casi 100% que ha tenido este año. En esa tendencia, Protecta también forma parte, ya que comercialmente ofrece a sus clientes y nuevos clientes estas rentas.

¿Cómo operan estos seguros?

Cuando uno hace una inversión en un seguro de vida o en un fondo mutuo o en la misma AFP, esta tiene volatilidad, por eso se calcula el valor cuota. Dicha volatilidad genera ansiedad en algunos tipos de clientes menos sofisticados o que tienen comprometido mucho patrimonio. Sin embargo, la renta particular tiene cero volatilidad. Si bien detrás igual hay un portafolio de bonos y otros activos de inversión, la aseguradora garantiza un retorno. Entonces, el cliente en su póliza recibe un cronograma con pagos mensuales recurrentes o fijos, con lo cual, no se tiene que preocupar ni de la volatilidad del valor del subyacente (activo en que se invierte) ni de un eventual default. Es decir, si un bono entra en pérdida y no paga, la aseguradora tiene que asumir esa pérdida y no se la traslada al cliente.

Según la SBS, la comercialización de los productos de renta particular de Protecta ha crecido más de 160%. ¿A qué obedece?

Tenemos una base de más de 3,000 clientes, más de S/1,200 millones en reservas en este producto y, en realidad, tenemos inclusive clientes recurrentes. Estos obedecen a varios factores: uno es el servicio y otro son los adecuados perfiles de rentabilidad y bajo riesgo. Este es un producto de rendimientos garantizados. A diferencia de una renta vitalicia, este es como un ‘lego’, porque uno puede escoger una serie de características, como plazos, monedas, la forma de recibir la renta, las coberturas optativas de seguros, etcétera. Ese universo de flexibilidad, unido a una buena asesoría, rentabilidad y cero volatilidades, ha permitido a Protecta adelantarse a esta tendencia. Tenemos más o menos un 15% del mercado. Somos la tercera empresa en rentas particulares, a pesar de ser una marca más joven, que va a cumplir 17 años en el mercado.

¿De qué tamaño de fondos y plazos hablamos?

Estos productos tienen tickets promedio por cliente o por póliza de arriba de entre US$100 mil y US$200 mil. Existen también clientes que tienen US$50 mil y US$20 mil. La diversificación es un concepto que debe estar sobre todas las inversiones que realiza una persona. Por más buena que sea la empresa, el producto y todo, siempre es bueno diversificar. Por ello, se recomienda que se invierta en las rentas particulares entre el 50% y 70% del portafolio; que otra proporción pueda estar quizás en acciones si la persona es tolerante al riesgo y un poco en liquidez de corto plazo, es decir, en banca o similares. Nuestra fuerza de ventas responsablemente se lo explica de esa manera a los clientes. No se trata de vender por vender, sino lo que se busca es la sostenibilidad y cuidar el nombre de la marca a través de una asesoría responsable, que esté alineada a los mejores intereses del ahorrista.

¿Cómo les ha ido en los otros negocios de seguros?

La estrategia ha sido muy consistente en el sentido de ganar escala, digitalizar la compañía, hacer eficientes los procesos e ir generando rentabilidad, precisamente para con eso financiar el crecimiento. Y eso es lo que ha ocurrido. Hace siete años éramos una empresa de S/900 millones en activos y S/80 millones en patrimonio. Hoy somos una empresa de S/4,300 millones en activos y S/320 millones en patrimonio, y vendemos 5 veces más que hace 7 años. Vendemos casi S/700 millones. Este crecimiento se ha basado en mantener una posición importante en rentas vitalicias, donde somos el segundo operador, crecer en renta particular y diversificarnos en los productos masivos. Y hoy estamos desarrollando el despliegue de la rama comercial a nivel nacional.

¿Quiénes respaldan a Protecta Security?

Tenemos como accionista principal al Grupo Security, que es un grupo de servicios financieros que tiene más de 30 años en el mercado y que, además, ahora se está incorporando vía fusión en otro grupo más grande, con lo cual vamos a ser parte de un grupo de servicios financieros multinacional valorizado en más de US$3,000 millones y con activos de casi US$40,000 millones. Eso va a ocurrir hacia el segundo trimestre del próximo año. Tenemos un gran respaldo de nuestro accionista controlador y también del accionista fundador: el Grupo ACP, que tiene más de 50 años en el mercado. Son dos grupos que han demostrado una mirada a largo plazo. En 17 años nunca Protecta ha repartido un dividendo. Incluso los accionistas han hecho aportes de capital en efectivo.

La SBS ha establecido que, excepto las hipotecas, el seguro de desgravamen será opcional para el resto de créditos. ¿Cuál sería el impacto?

Lo que ha ocurrido en el caso del seguro de desgravamen es que, como hay ciertas relaciones de cautividad entre las entidades financieras y las aseguradoras vinculadas, se ha generado un entorno donde los márgenes de intermediación del producto suelen ser, en promedio, elevados, lo que ha despertado la atención del regulador. Hasta ahí la reacción del regulador es totalmente acertada. Ahora, creo que la solución que está dando el regulador no es la ideal, porque somos un país con muy bajo nivel de aseguramiento. La solución va por generar mayor competencia, y la competencia se puede generar de diferentes maneras, pero no es el camino de la opcionalidad.

