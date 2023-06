La construcción de la nueva Carretera Central sigue generando polémica. Mientras que el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP-CDLima) señala que se tiene que construir por la quebrada de La Chutana, porque no hay riesgos ni afectaciones, la titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Paola Lazarte, ha dicho que no es viable y ha respaldado el trazo que iría de (Junín) y que es una propuesta de la PMO Francia (empresa gestora de proyectos).

El decano del CIP-CDLima, Roque Benavides, aseguró ayer que hacerlo como respalda el Ejecutivo generaría un costo adicional de más de US$2,000 millones. Además, mencionó que la propuesta que ellos apoyan tomaría la mitad del tiempo en su construcción si se compara con la de la PMO, ruta también llamada ‘corredor verde’. De esta manera, mientras una tardaría 10 años en su ejecución, la otra solo cinco años.

“Sí es viable (hacerlo por La Chutana). Hay oportunidades de mejora a lo que se está planteando”, indicó en respuesta a la ministra de Transportes.

Además, cuestionó que hasta la fecha el ministerio no haya respondido sobre su solicitud para que se les informe sobre el Estudio de Revisión de Perfil y Trazo Consolidado. El pedido lo hicieron desde hace aproximadamente un mes.

“El MTC no nos contesta. Hemos mandado una carta hace más de un mes, pidiendo los datos técnicos y todavía no recibimos respuesta. Creo que en una democracia, el colegio profesional de Lima debería recibir la respuesta del MTC”, comentó Benavides.

Cabe precisar que sobre esto último, desde la cartera en mención, fuentes manifestaron que no han respondido porque no pueden brindar información sobre un proceso que está en trámite y señalaron que se están levantando las observaciones. Apenas culmine esta etapa, afirmaron que se hará pública la información.

Por su parte, el representante de los ingenieros aclaró que no están en contra de ninguna propuesta que se presente, pero que buscan que haya la mejor alternativa para sacar adelante el proyecto que beneficiará a miles de personas, y que es fundamental para el desarrollo y la infraestructura del país.

Para Roque Benavides, no es necesario que la nueva Carretera Central llegue hasta La Oroya, porque “es un pueblo venido a menos, y ni es el centro del Perú”, mientras que sí espera que llegue hasta Huancayo.

LAS PROPUESTAS

¿Cómo nace la polémica? Como se ha mencionado líneas arriba, son dos las propuestas que se plantean. En 2019, el Gobierno Regional de Junín (GORE Junín) contrató una consultora para desarrollar los estudios de perfil de la nueva Carretera Central, cuya ruta luego fue desestimada por la PMO.

Posteriormente, se revisaron 11 opciones de trazo, pero finalmente PMO Francia eligió el denominado ‘corredor verde’, de 185 kilómetros de longitud. Este tramo pasará por Cieneguilla, Huaycán, Santiago de Tuna, San Damián, Cuenca, San Andrés de Tupicocha, San Mateo, Yuracmayo, Pachachaca y Santa Rosa de Sacco.

Sobre esta alternativa, el CIP-CDLima, además del tiempo y el costo adicional que va a generar, aseguró que es peligroso por los movimientos en masa en la quebrada en Tinajas.

Al respecto, Jorge Gutiérrez, integrante de la Comisión de Transportes del Colegio, manifestó que el ‘corredor verde’ pasa por zonas altamente sensibles, geológicamente inestables, de fuerte impacto vial, arqueológico y ambiental.

Además, el especialista precisó que este trazo también tiene 50 kilómetros más que no ayudarán a generar la rentabilidad esperada en la Carretera Central.

La otra opción es del Gobierno Regional de Lima (GORE Lima), que fue impulsada por el exgobernador Nelson Chui y va por La Chutana. En este caso, la ministra de Transportes ha indicado que solo se encuentra en “nivel de idea” y ha afirmado que no hay un perfil viable.

El ministerio se basa, entre otras cosas, en un informe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernamp) que declara incompatible el uso de dicho trazo. No obstante, Jorge Gutiérrez aseguró que esta ruta no interfiere ni pasa por las quebradas donde se encuentran restos arqueológicos. “La incompatibilidad que ha salido de Sernamp (el informe presentado) ha sido adelantada, es apresurada, no sabemos con qué fines ni intereses”, afirmó.

Sobre este tema, Roque Benavides también se ha pronunciado y resaltó que hay alternativas de túneles y viaductos para “mantener la reserva paisajista”.





OTRO PROYECTO VIAL

Por otro lado, ayer el MTC informó que este año iniciará la elaboración del estudio de preinversión del proyecto Ferrocarril Lima-Barranca, que tendrá un recorrido de 210 kilómetros y que atravesará Lima, Huaral, Huaura y Barranca.

“Se tiene previsto que el trazo del tren, dentro del área metropolitana de la capital, se interconecte con la Línea 3 del Metro de Lima y Callao y viceversa a través de estaciones de intercambio. Es decir, habrá una integración entre los diferentes proyectos ferroviarios que el sector está desarrollando”, añadió.

También se elaborará una estación intermodal que conecte el ferrocarril con diversos modos de transporte de pasajeros como trenes urbanos y buses de servicio interprovincial y metropolitano.





