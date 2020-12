Con la nueva normalidad a raíz de la pandemia –que nos confinó y generó la necesidad de llevar de mejor manera el trabajo remoto y la educación virtual– la demanda de casas de playa y campo, que antes solo se concentraba en los meses de verano, dejó de ser estacional y hoy el interés por este tipo de propiedades se ha mantenido durante todo el año.

Según Properati, portal digital de compra y alquiler de inmuebles de Latinoamérica, en su último análisis, este mercado inmobiliario registró entre octubre y noviembre pasado un incremento importante en la búsqueda de estas viviendas, tanto para el alquiler como para la venta.

En el caso de las casas de playa, comenta Carlos Vourakis, key account manager de la firma en Perú, aumentaron más las búsquedas de compra que de alquiler. Así, mientras esta primera repuntó en 25%, la renta creció en promedio 10%.

Detalla que, el ticket promedio de alquiler, por un mes, para una casa de playa varía según su ubicación. En San Bartolo, por ejemplo, oscila los US$ 3.300 por 100 m2; en Pucusana es de US$ 3.175 por 100 m2; en Asia US$ 2.500 por 100 m2; en Punta Hermosa US$ 2.386 por 100 m2; y en Punta Negra, US$ 620 por 100 m2.

En tanto, el precio del m2 para la venta en San Bartolo es de US$ 1.485; en Pucusana US$ 1.222; en Asia US$ 1.074; en Punta Hermosa US$ 1.654 y en Punta Negra US$ 1.419.

CONCENTRACIÓN DE LA DEMANDA

La investigación del portal inmobiliario señala también que las playas del sur de Lima concentran la mayor demanda de compra de casas de playa, entre ellas: Asia, Punta Negra, Santa María y Punta Hermosa. Esta última, además, fue la única playa que concentró durante los últimos seis meses las búsquedas en este tipo de viviendas para alquiler.

También se evidenció una correlación entre la demanda y oferta. Las zonas con mayor oferta para rentar o comprar una casa de playa se encuentran, principalmente, en Punta Hermosa y Punta Negra.

CASAS DE CAMPO

De otro lado, en casas de campo, las búsquedas para alquiler se dispararon en 23% en promedio, durante octubre y noviembre. El ticket medio en viviendas de 100 m2 fluctúa en Lurín los US$ 2432 (100m2); en Pachacamac US$ 1.775; en Chaclacayo los US$ 1.306 y en Cieneguilla los US$ 1.200.

Contrariamente, las operaciones de venta de manera general se contrajeron, a excepción de Chaclacayo que fue la única zona que tuvo un incremento en su demanda del 100%. “El ticket promedio del m2 en zonas donde se concentra la oferta de este tipo de viviendas es de US$ 1.442 en Pachacamac, US$ 1.168 en Chaclacayo, US$ 1.519 en Cieneguilla y US$ 880 en Lurín”, indica Vourakis.

Precisamente, Chaclacayo fue la zona que más creció en cuanto a la demanda de compra y alquiler, aumentando sus búsquedas en los últimos dos meses en un 100% y 33%, respectivamente.

