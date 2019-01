Promperú: exportaciones de productos de alpaca crecieron 25 % a noviembre 2018

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) dio a conocer que las exportaciones peruanas de productos de alpaca al mundo crecieron 25% a noviembre del 2018, impulsadas por los envíos de fibra de este camélido sudamericano.



Informó que el valor de los despachos de productos de alpaca al mundo de enero a noviembre del 2017 a 2018 pasaron de US$ 156 millones a US$ 195 millones respectivamente. El monto superó también a los US$ 169 millones alcanzados al cierre del 2017.



TIPOS DE DESPACHOS



Los despachos al exterior de textiles de alpaca, que incluyen fibra, hilado y tejido, crecieron 30% a noviembre del 2018, alentando así las exportaciones peruanas de productos de este camélido sudamericano.



En ese contexto, el buen desempeño de las exportaciones de productos de alpaca a noviembre del 2018 estuvo impulsada principalmente por el avance en las ventas de fibra de alpaca, cuyo crecimiento fue de 28.1 %. Por otro lado, los envíos de prendas de vestir de alpaca crecieron en 14.8 % y las exportaciones de textiles del hogar de alpaca, tuvieron un avance de 10.6%.

DESTINOS DE EXPORTACIÓN



Entre enero y noviembre del año pasado, China, Estados Unidos, Italia y Noruega destacaron entre los principales destinos de exportación de los productos peruanos de alpaca, informó Promperú.



De esta manera, las ventas de productos peruanos de alpaca a la China entre enero y noviembre, representó un incremento de 10%. Los despachos a Estados Unidos se expandieron en 14.6%, los envíos a Italia crecieron en 54.6% mientras que las exportaciones de productos peruanos de alpaca a Noruega representó un avance de 108.1% en el mismo periodo.



Otros destinos de los envíos de productos peruanos de alpaca fueron Reino Unido y Corea del Sur, que registraron crecimientos de 42.9 % y 88.7 % respectivamente, entre enero y noviembre del año pasado, según Promperú.