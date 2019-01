Hoy en día un profesional que desea trabajo como practicante, asistente o analista podría demorar en la búsqueda de un empleo y el tiempo podría incrementarse si se busca un puesto superior como coordinadores, jefes o gerentes.



Además del tiempo, se le debe sumar la alta competencia que hay en el mercado. En el Perú, existen más de 30 mil puestos laborales formales para aproximadamente 200 mil egresados anualmente.

Emerson Sifuentes, director de SGS Academy, explica a Perú21 cuáles son las claves para ser un profesional empleable en un entorno altamente competitivo.

¿Los profesionales son empleables de acuerdo a las necesidades de las empresas?

-El profesional debe sentirse seguro de sus competencias. Es decir, de sus conocimientos, habilidades y destrezas. El nuevo profesional, debe adquirir lo que la empresa necesita. Por ejemplo, si en la empresa se habla de transformación digital, debo aprender sobre ello, como programación, Big Data o análisis de datos. Esas competencias son valoradas por las empresas así como la capacidad de plantear procesos críticos, mejoras y ser promotor de la innovación dentro de la organización.

¿Hacia dónde camina el mercado laboral y cuál es el desafío que deben asumir los nuevos profesionales en el sentido educativo para no quedar relegados?

- El mercado laboral es dinámico, cambiante y competitivo. Lo que le permite a un universitario destacar del resto es la inversión en capacitación ligados a las necesidades de la empresa, donde esta puede generar valor e innovación.

¿Cuál es la situación actual de la empleabilidad profesional en el país?

​- La situación es bastante competitiva y agresiva. Aproximadamente existe 30 mil puestos laborales formales disponibles para aproximadamente 200 mil egresados anualmente. Asimismo, un estudiante recién egresado podría demorar entre 3 a 6 meses para encontrar un puesto de trabajo mientras que, si el profesional posee un cargo superior le podría demorar entre 6 meses a 1 año.



¿Son los profesionales peruanos empleables a nivel nacional e internacional?

- Creemos que sí, si el profesional sigue buscando crecer debe adaptarse a los cambios y buscar oportunidades no solo locales sino internacionales. Una habilidad adicional que deben tener es el conocimiento de idiomas como el ingles, que es el idioma del mundo.



¿Qué puede ser considerado clave para ser un profesional empleable?

- Es importante que la persona identifique cuales son sus fortalezas y habilidades, que haga un análisis FODA personal. Con un autodiagnóstico descubrirá que le falta desarrollar y lo complementará con la capacitación. Además debe tener automotivación, tiene que sentir que puede seguir creciendo y que las oportunidades se le van a presentar ya sea en el actual puesto de trabajo, en un nuevo empleo, en el emprendimiento o en la consultoría. La formación basada en competencias, le permitirá seguir creciendo.



¿Qué opina acerca de la formación educativa profesional en el Perú y sus carencias?

- Existe todavía una brecha entre el sector productivo y el sector educativo. Aunque hay muy buenas iniciativas, en los institutos y las universidades de nuestro país, el gobierno también debe plantear políticas claras de vinculo entre los sectores para impulsar ello.



¿Cuáles son las políticas educativas que se deben cambiar?

- Otros países a nivel internacional han trabajado mucho para crear un marco nacional productivo y de competencias para ser competitivo como país y tener una formación profesional basada en competencias. La diferencia con esta norma es que debes mostrar evidencias que sabes hacer algo. Muchas veces la capacitación ahora cubre lo que el colaborador no entendió o no supo en la universidad. Ya no es solamente presentar un CV, sino presentar el portafolio de evidencias.

¿Cuáles son las nuevas tendencias y perfiles?

- Las habilidades blandas se han fortalecido y se han vuelto más importantes, tales como el pensamiento critico, comunicación afectiva, liderazgo y negociación, también hay otras tendencias, como la transformación digital, la innovación y el análisis de datos. Las empresas no paran, necesitan gente que tenga esas competencias incorporadas dentro de sus habilidades. Los profesionales deben mirar esas tendencias, e incorporarlas de forma que se vuelvan empleables y atractivas para las empresas hoy en día y complementarlo con sus estudios y capacitaciones.