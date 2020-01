La recuperación de la producción minera de Perú durante el 2020 acelerará el crecimiento del PBI en 0.6 puntos porcentuales, según un estudio realizado por el BBVA Research.

Según el reporte, la producción minera mostrará un mejor desempeño durante el año 2020. Además, se espera que la inversión minera siga aumentando, aunque a un menor ritmo y, en los siguientes años, se moderará debido a la culminación de los proyectos de cobre en ejecución.

La recuperación de la producción minera se explicará principalmente por el desempeño de tres metales: el cobre, el zinc y el hierro.

Se espera que la ampliación de Toquepala alcance su máxima capacidad y permita que la producción de cobre tenga un crecimiento del 3% y se ubique en 2.3 millones de toneladas métricas.

Por su lado, se estima que la producción de zinc alcanzará 1.3 millones de toneladas métricas (incremento de 6%); mientras que la ampliación de la unidad minera de Marcona permitirá que la producción de hierro crezca en un 29%, con lo que ascenderá a 12.8 millones de toneladas métricas.

Inversión minera

Por el lado de la inversión, el avance de proyectos totalizó alrededor de US$ 6,000 millones en 2019, destacando los cupríferos como Quellaveco (cerca de US$ 1,200 millones acumulados en los últimos 12 meses), Mina Justa (US$ 700 millones) y Toromocho 1 (US$ 400 millones).

Para el 2020, se espera que la inversión minera siga aumentando, aunque a un menor ritmo (crecimiento anual de 9% frente a 18% en 2019).

En los siguientes años, el impulso de la inversión minera se irá moderando, debido a la culminación de los nuevos proyectos de cobre en ejecución.

De acuerdo al BBVA Research, hacia el 2024 las nuevas unidades de cobre alcanzarán sus máximos niveles de producción, estimándose que en conjunto produzcan 477,000 toneladas métricas.

Se calcula que la producción de cobre se ubicará alrededor de 3 millones de toneladas métricas, con lo que el Perú se mantendrá como el segundo productor mundial de cobre.

Este escenario puede mejorar si se inicia con la construcción de proyectos concesionados, los cuales se encuentran en diversas fases de estudio, como Chancas, Yanacocha Sulfuros, Huquira, Zafranal, Coroccohuayco y Magistral (de cobre), Pampa de pongo (hierro), San Gabriel e Inmaculada (oro), Pachapaqui (zinc) y Corani (plata). Todos estos proyectos representan una inversión total de USD 12,5 mil millones