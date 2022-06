En su último Reporte de Inflación a junio, el Banco Central de Reserva (BCR) revisó a la baja el crecimiento de la producción minera metálica para este año, pasando de 5.9% en marzo a 2.9% en junio.

Para el exviceministro de Minas Rómulo Mucho, esto responde a la paralización de la minera Las Bambas y Cuajone por casi 60 días.

Cabe anotar que la mañana del pasado jueves pobladores del distrito de Mara, provincia de Cotabambas (Apurímac), iniciaron un paro en el Corredor Minero del Sur a fin de exigir que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cumpla con hacer las tasaciones y pagos por terrenos comunales o privados por donde pasa el corredor vial.

Mucho explicó que con la paralización en Cuajone se han perdido US$255 millones en exportaciones y por Las Bambas, US$550 millones.

Asimismo, el erario nacional ha dejado de recibir S/450 millones por la paralización de Cuajone y S/350 millones por Las Bambas.

Carlos Gálvez, director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), coincidió en que las paralizaciones son la razón de esta reducción en la producción que ya no se recuperará.

Gálvez explicó que por el lado de Las Bambas ha significado unas 50 mil toneladas menos de producción de cobre de las 250 mil a 300 mil que puede producir, es el 20% menos.

En el caso de Cuajone, que produce en el orden de 150 mil a 200 mil toneladas al año de cobre, dos meses de producción significan entre 35 mil y 40 mil toneladas de este metal que ha dejado de producir y que no se recuperarán.

Inversiones

Según Mucho, la exploración ha bajado desde hace años porque no hay apoyo y los proyectos de construcción, que ya deberían haber empezado, no tienen fecha de inicio por el clima de desconfianza y antiminero que ha generado este Gobierno.

“El proyecto San Gabriel en Moquegua, Corani en Puno y Yanacocha Sulfuros, (fueron) pospuestos para el próximo año, pero no sabemos si lleguen a ejecutarse, y así no podemos asegurar una estabilidad de la producción”, señaló Mucho, quien recordó que luego de Quellaveco ya no tenemos ningún proyecto grande en el horizonte de muchos años.

Para Gálvez, el Gobierno debe tomar acciones concretas: primero, anunciar que no seguirá con el propósito de la Asamblea Constituyente; segundo, tomar su rol de Estado para controlar las paralizaciones y protestas.

“El Estado es propietario del 50% de las rentas que se generan en las operaciones mineras, es el socio más importante que hay en cualquier mina y no le preocupa que no haya producción y recaudación, parece inaudito”, aseveró.

Datos:

-La paralización de Las Bambas –ahora en periodo de tregua– viene afectando al 13% de la producción nacional de cobre, según la Sociedad de Minería.

-Entre los metales dejados de producir se encuentran el cobre, el más importante; el oro, pues Yanacocha y Barrick Gold están produciendo menos; y Uchucchacua, productor importante de plata, no está produciendo, señaló Gálvez de la SNMPE.