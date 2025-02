Presidente de Perucámaras: “El mayor desafío del MEF es el Congreso”

Hace casi un mes José Salardi fue designado como ministro de Economía y Finazas (MEF). Recientemente, el funcionario se reunió con diversos gremios, entre ellos Perucámaras. El presidente de dicho gremio, Óscar Zapata, comenta el encuentro, los desafíos del titular del MEF y la situación de Petroperú.

¿Qué opinan del ingreso de José Salardi al MEF?

Me parece un nombramiento brillante, tiene un equipo magnífico y realmente la tiene clarísima. Tiene un background muy exitoso, como las obras por impuestos que logró destrabar.

¿Cuál cree que sean sus principales desafíos?

El mayor desafío es, justamente, el Congreso de la República, porque el Parlamento se irroga ciertos derechos que no tiene, como la aprobación de gastos. Se está haciendo daño al presupuesto público y la estabilidad económica del país. El artículo 79 de la Constitución del Perú dice, concretamente, que el Legislativo no puede proponer iniciativas que creen o aumenten el gasto público. Ese es un principio fundamental para preservar la integridad del presupuesto y garantizar que las decisiones sobre el uso de los recursos públicos estén alineadas con la capacidad fiscal del Estado. La responsabilidad del manejo de la Hacienda Pública es del Poder Ejecutivo y, si alguien adicionalmente le mete la mano irresponsablemente, le está haciendo un daño financiero y un daño a la credibilidad del país.

Hay una interpretación a una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) referida precisamente a esa prerrogativa del Congreso.

Efectivamente, existe esa sentencia en la que dice concretamente que, si bien es cierto, el Poder Ejecutivo es el que administra la Hacienda Pública y el Congreso no tiene iniciativa de gasto, esa prohibición de gasto del Congreso solo rige para el año presupuestal en curso, así que deja la puerta abierta a la interpretación sobre el presupuesto a futuro. Es con base en esa interpretación que han hecho estos gastos que afectan al erario público a futuro y no en el ejercicio presente. Pero el dueño de la billetera es el Ministerio de Economía y los otros podrán aprobar el gasto que quieran, pero si no hay plata en la billetera, el Ejecutivo tiene que pronunciarse. Me parece que el ministro José Arista fue un poco débil en su posición y aceptó ese tipo de gastos que nunca debieron ser aceptados.

¿El ministro también debe ponerse fuerte ante las exigencias del mismo Ejecutivo?

Va a tener que hacerlo porque, obviamente, los recursos son limitados y simplemente no puede comprometer al país a un endeudamiento que va más allá del que ya tiene. Es más, el mes pasado ya se hizo una emisión de bonos para cubrir esas exigencias de gasto. Ya estamos entrando en una fase delicada que debiera evitarse para no incurrir en un financiamiento inadecuado e innecesario.

¿Qué solicitudes le hicieron al ministro en la reunión que tuvieron con él?

Nos preocupa mucho el déficit fiscal porque está creciendo por encima de los límites. Es obvio que eso trae una inestabilidad financiera al país y eso repercute en las inversiones públicas, lo cual también podría afectar a la inversión privada. Por ejemplo, si tenemos una obra por impuesto, hay una parte que pone el privado y otra el Estado; con déficit, difícilmente se podrá hacer esta acción. También nos preocupa la falta de infraestructura y la inseguridad, que también trae la retracción del desembolso privado.

¿Cómo ven el caso de Petroperú?

El ministro nos ha dicho que este año no va a haber plata para Petroperú. Es un compromiso público. A mí me parece que el caso de la empresa estatal va a devenir en un asunto similar al de Telefónica. Claro que hay quienes dicen que la petrolera no puede ser concursada porque es una empresa pública, pero eso no es verdad. El régimen concursal es para salvaguardar los intereses de la compañía y reflotarla.

¿Qué pasa si se le llega a dar más recursos a la petrolera?

Creo que va a ser un trago amargo, pero evidentemente muy difícil la situación, porque la alternativa es que cierre operaciones. Yo he estado en Talara mirando la realidad de los proveedores medianos, pequeños y hasta grandes de Petroperú, y ya la petrolera no les paga hace un montón de tiempo. Al principio, toda la entrega de bienes y servicios de los proveedores les era cancelada en facturas a 15 días, después se corrieron a 60 días, luego a 120 días. Los proveedores están rogando que les paguen, y les pagan tarde, mal o nunca. En otras palabras, ya está en un proceso, cuasi cuasi de cesación de pagos. Entonces, esto no va a durar demasiado, esto debe tener una solución.

¿Les preocupa el tema de los aranceles de Estados Unidos?

Somos un país que hace no muchos años exportaba en el orden de US$4,000 millones al año y hoy enviamos más de US$70,000 millones. Yo no tendría tanto temor por eso de los aranceles porque me parece que Donald Trump es un tipo muy astuto, muy inteligente, y no va a dejar de alimentar a su país con el mejor producto, y ese producto viene de Perú.

DATOS

El presidente de Perucámaras manifestó “que el desarrollo del Perú será regional”, por lo que señaló que su gremio trabajará por ese avance.

Además, destacó el trabajo que hace el Banco Central de Reserva (BCR) y señaló que “es el ente más profesional” que existe en el país.

Asimismo, indicó que hay proyectos como la tercera etapa de Chavimochic, Majes Siguas y Chinecas, que incorporarán frontera agrícola al país, los cuales tendrán un impacto en el desarrollo y las exportaciones.

