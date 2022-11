Felipe Valencia-Dongo será el primer participante de un CADE Universitario que toma la presidencia del CADE Ejecutivos, la principal convención del sector empresarial. ¿Qué trae de nuevo este evento anual en 2022? Que además de volver a la presencialidad, apuesta por tomar acción y plantear soluciones tanto para el sector público como el privado.

¿Cuál es el principal objetivo que se está trazando en esta edición de CADE Ejecutivos?

CADE 2022 es particularmente relevante por tres razones. La primera: esta es la edición número 60. Es decir, CADE nos ha acompañado casi un tercio de la historia republicana del Perú. Lo segundo porque volvemos a la presencialidad después de 3 años y lo tercero es que buscamos aportar a la compleja situación que vive el Perú. La pregunta que nosotros nos hacíamos es cómo ser útil a la coyuntura compleja del país. Y ahí lo que hemos hecho es sacar un aprendizaje de la psicología, porque cuando una persona está en crisis, la psicología suele recomendar regresar a lo básico, a lo esencial. Entonces, si eso ocurre para una persona, también sirve para una familia, una empresa o un país. El Perú está en una crisis política, social y económica. Entonces, la apuesta de CADE es volver a lo indispensable: la inversión privada para el progreso, un Estado que funcione e instituciones sólidas.

¿Cómo se puede conectar este mensaje con el gobierno de turno?

Estos tres mensajes no son un objetivo de largo plazo o una buena intención. Son urgentes y son urgentes para los ciudadanos (…). Y lo que además decimos es que los tres factores deben ocurrir en simultáneo. Es decir, inversión privada sin un Estado que funcione, no prospera por mucho tiempo. ¿Un Estado que funcione sin inversión privada? Bueno, no va a tener de dónde sacar recursos. Los ciudadanos debemos exigir estos tres ejes.

La confianza empresarial está lejos de su mejor momento. ¿Cómo está siendo afrontada esta situación?

La inversión privada es fundamental porque genera empleo y genera oportunidades para los pequeños empresarios, pero no solo se ve en las grandes empresas. La inversión privada requiere reglas de juego claras. Por eso es tan importante la institucionalidad sólida; la inversión privada requiere un estado que funcione porque en un Estado que no funciona los servicios básicos no llegan al ciudadano. ¿Por qué esto es relevante? Porque cuando como país crecíamos al 7% salía un millón de personas de la pobreza ese año. Este año el estimado es que el crecimiento del país va a ser de 2.8%. ¿Pero cuántas personas van a salir de la pobreza? 130 mil.

¿En qué medida la falta de inversión en servicios públicos está afectando la conflictividad?

Necesitamos exigir que el Estado funcione. En mi opinión, es inaceptable que haya miles de millones de soles en las cuentas bancarias del Estado que no son ejecutados para obras en beneficio de la ciudadanía. Requerimos acelerar la ejecución del Estado y acelerarla con calidad. Y lo que tenemos que tomar en consideración es que la inversión internacional evalúa en qué condiciones llevar sus capitales. Entonces, si el Perú se vuelve menos atractivo y menos competitivo para el capital internacional, este no se queda ahí, sino que se va a ir. Por otro lado, la cantidad de recursos que se han generado, por ejemplo, por la minería, con el canon, es inaceptable que estén sentados, ese dinero tiene que ser ejecutado en proyectos de desarrollo para los ciudadanos.

¿De qué forma el sector privado puede contribuir a que justamente el Estado funcione?

Justamente hace algunos años se creó el Consejo Privado de Competitividad. Fue incubado en IPAE y presentado originalmente en un CADE. Y este año, en CADE Ejecutivos 2022, en la sesión de clausura, vamos a tener un panel y llamado “Propuestas para el Perú: peruanos en acción”. Allí el Consejo Privado de Competitividad va a presentar propuestas concretas para la inversión privada, para un Estado que funcione y para tener instituciones sólidas y democracia.

¿Usted considera o tiene confianza en que el Ejecutivo va a recibir y a usar o al menos usar parcialmente, las propuestas que van a presentar?

El ministro de Economía, Kurt Burneo, ha confirmado su participación en CADE. Él va a estar el segundo día exponiendo su visión sobre estos tres aspectos: inversión privada, Estado que funcione e instituciones sólidas. También vamos a tener a la presidenta del Poder Judicial, a la fiscal de la Nación, a la defensora del Pueblo y está invitado al presidente del Congreso y la presidenta de Servir, que cuida la meritocracia. Entonces, son varios estamentos del Estado donde se pueden implementar propuestas y además también tenemos que tomar en consideración que estas son propuestas que no solo dependen de la ejecución de una persona o institución, sino de varias a lo largo del aparato del Estado.

Quiero agregar que el lema de este CADE 2022 es ‘el Perú en emergencia, los peruanos en acción’. Es un lema fuerte. Yo creo que el Perú está en emergencia, pero con los peruanos en acción de distintos sectores vamos a poder emerger y avanzar hacia el desarrollo.

Datos:

-Felipe Valencia-Dongo es economista egresado de la Universidad del Pacífico, tiene una maestría en políticas públicas de la Universidad de Cambridge.

-También ha sido CEO del fondo de inversión en educación Lumni Perú. Es socio principal del Grupo Estrategia y es el primer participante de CADE Universitario (2019) que se convierte en presidente de una edición de CADE Ejecutivos. La convención va del 8 al 10 de noviembre, en la ciudad de Paracas.