Precios del oro se afirman, factores técnicos compensan avance del dólar

Los precios del oro subían el jueves apoyados por un mejor panorama técnico tras superar niveles clave, mientras el mercado seguía sosteniéndose frente a un dólar más fuerte.

A las 10:47 (GMT), el oro al contado ganaba un 0.08% a US$ 1,223.29 la onza. Los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0.1% a US$ 1,226.10 por onza.

El dólar cotizaba cerca de máximos de una semana luego de que las minutas de la reunión de septiembre de la Reserva Federal, divulgadas el miércoles, reiteraron una postura más proclive a subir sus tasas de interés. Tipos más altos en Estados Unidos tienden a provocar la caída del lingote.

"En general, hemos estado superando los máximos previos de forma técnica, por lo que será difícil para los precios del oro retroceder desde esos niveles", observó Georgette Boele, analista de ABN AMRO. "Considero que hay una mejora en el panorama general".

La ola de ventas que vivieron el lunes las bolsas globales le prestó más apoyo al lingote. Los precios del metal llegaron a los US$ 1,233.26, un máximo de dos meses y medio.

El oro ha estado probando los niveles de resistencia cerca del promedio móvil a 100 días, en torno a los US$ 1,226. Algunos analistas afirman que superar ese punto podría generar un incremento adicional en sus ganancias.

Entre los factores que podrían afectar a los activos considerados de riesgo están las disputas comerciales, la tensión entre Arabia Saudita y Estados Unidos y un tono más duro en la Fed sobre su política monetaria, afirmó Sugandha Sachdeva, analista de Religare Securities. Eso debería apoyar al oro.

La plata caía un 0.8% a US$ 14.50 por onza. El platino declinaba un 0.4% a US$ 828.30 la onza y el paladio sumaba un 0.5% a US$ 1,074.80 por onza.



Agencia Reuters