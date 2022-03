Los precios del petróleo subían el miércoles debido a que aumentaban los temores sobre interrupciones a los suministros después de que se impusieron severas sanciones a los bancos rusos en medio de la intensificación del conflicto en Ucrania, mientras los operadores buscaban fuentes alternativas de crudo en un mercado ajustado.

A las 09:50 GMT, los futuros del crudo Brent subían US$ 6,2 o un 5.9% a US$ 111,17, luego de que ganaron más de US$ 8 para tocar su cota más alta desde junio de 2014 a US$ 113,02.

Los futuros del petróleo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos sumaban US$ 5,96 o un 5.7% a US$ 109,27, luego de que también ganaron más de US$ 8 por barril y tocaron niveles no vistos desde agosto de 2013.

“Debido a las limitadas opciones de diversificación, cualquier interrupción en las exportaciones de energía de Rusia resultará en otra crisis energética en Europa”, dijo Kaho Yu, analista principal para Asia de la consultora de riesgos Verisk Maplecroft.

“Aunque Estados Unidos ha pedido que se liberen las reservas mundiales de petróleo, es probable que los precios del petróleo se mantengan por encima de los US$ 100, a menos que entren en el mercado suministros alternativos significativos”, añadió.

Las exportaciones de petróleo ruso representan alrededor del 8% del suministro mundial.

Exxon Mobil dijo el martes que abandonaría las operaciones de petróleo y gas de Rusia como resultado de la invasión de Ucrania por parte de Moscú. La decisión hará que la empresa se retire de la gestión de grandes instalaciones de producción en la isla Sakhalin en el Lejano Oriente de Rusia.

Si bien las potencias occidentales no han impuesto sanciones a las exportaciones de energía directamente, los operadores estadounidenses en los centros de Nueva York y la costa estadounidense del Golfo de México evitan el crudo ruso.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió a Vladimir Putin que el líder ruso “no tiene idea de lo que viene” en un discurso del Estado de la Unión dominado por la invasión de Rusia a Ucrania.

La liberación coordinada de 60 millones de barriles de petróleo por parte de los países miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE) acordada el martes no tranquilizó al mercado y los precios subieron tras el anuncio.

En tanto, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Rusia y sus aliados, conocidos en conjunto como OPEP+, se reunirán el miércoles, donde se espera que se apeguen a los planes para agregar 400,000 barriles por día de suministro cada mes.

Con información de Reuters

VIDEO RECOMENDADO

El Ministerio de Educación dispuso que las niñas, niños y adolescentes vuelven a las carpetas tras llevar aprendizaje virtual por casi dos años debido a la pandemia generada por la COVID-19. En este video conoce todos los detalles.