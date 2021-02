Al igual que todo el sector automotor, el segmento de vehículos seminuevos livianos (automóviles, camionetas, pick up, furgonetas, SUV y station wagons) también tuvo un importante ritmo en la recuperación de la demanda, incluso, su velocidad fue mayor a la categoría de nuevos, afirma Ever Perez, gerente Sell Out & Retail de OLX Autos Perú.

Esta mayor preferencia, sostiene, se vio reflejada especialmente en la segunda mitad del año, periodo en que las ventas aumentaron en casi 100% respecto a los primeros seis meses de 2020. Así, al cierre de año se concretaron 380.000 transferencias, 70.000 menos respecto el 2019, revela.

Destaca que las marcas de mayor demanda fueron Toyota, Hyundai y Kia, las tres lograron colocar 184.668 unidades entre enero y diciembre del año pasado. Solo la japonesa Toyota reportó 112.196 transferencias de propiedad, siendo Hilux, Corolla y Yaris los modelos más comercializados. Mientras que, Hyundai y KIA, registraron 41.737 y 30.735 unidades, respectivamente. Los modelos más activos de ambas marcas fueron Accent, Elantra, Tucson, Rio, Picanto y Sportage, detalla.

Precisa que las tres compañías manejan alrededor del 49% de la participación de este segmento.

En el nicho de autos de lujo, informa que el líder es BMW, aunque Mercedes-Benz le pisa los talones y en el tercer lugar se ubica Audi. Las tres marcas alemanas concretaron en total la venta de 7.327 unidades.

Por el lado de la oferta china, las enseñas de mayor prestigio y preferencia por los peruanos fueron JAC, Great Wall y Chery. Estas marcas reportaron en 2020 unas 5.835 unidades vendidas, sostiene el ejecutivo.

DINÁMICA DE PRECIOS

Contrariamente a la división de autos nuevos, Perez indica que en líneas generales este tipo de vehículos mostró un aumento de más de 17% aproximadamente, debido a su oportunidad de compra y entrega inmediata.

“Hacia fines de año se registró cierta escasez de algunos modelos en las marcas más demandadas que hicieron que muchos peruanos inclinaran su compra hacia vehículo usados, especialmente si este se requería como herramienta de trabajo, donde la inmediatez de la compra prima porque en un auto nuevo toma entre 30 y 40 días para que la Sunarp emita la tarjeta de propiedad y la plaza de rodaje”, acota.

A nivel de nichos, detalla que en las marcas de lujo el incremento del ticket fue de 23%, en las marcas chinas fue de 17% y en la gama media y más demandada fue de 17% también.

Asegura, además, que la importación de esta categoría hoy solo representa entre el 4% y 5% del total de las transferencias que se realizan en el país.

De otro lado, recuerda, que OLX Autos inició operaciones en septiembre del 2020 con una propuesta de valor que ha dado buenos resultados en el mercado de vehículos seminuevos y solo en enero de este año han tenido un repunte de 30% respecto a diciembre 2020.

“A través de OLX Autos Venta Inmediata, las personas que quieran vender su vehículo pueden tasar su auto de manera online y luego acudir a los tres puntos de atención habilitados en Lima para una inspección física. Si luego de ello el vendedor acepta la oferta, hacemos la compra y así se libera de lidiar con los trámites, garantizando un proceso seguro, confiable y recibiendo su dinero al momento”, puntualiza.

