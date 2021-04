El precio de los pasaje a Estados Unidos se han elevado hasta en un 900% en medio de la fuerte demanda de viajes a ese país de parte de peruanos que buscan hacer turismo y recibir la vacuna contra el COVID-19, reveló Ricardo Acosta, presidente de Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (Apavit).

En declaraciones a Canal N, Acosta puso como ejemplo que un vuelo a Miami cotizado por él llegó a costar US$ 4,500 en clase económica, cuando normalmente suele costar entre US$ 500 y US$ 700. Precisó también que la misma cotización en las mismas fechas en otra aerolínea llegó a costar US$ 1,200.

“Los vuelos están full, saturados. No hay tanta oferta frente a la demanda. Por este motivo también los precios se han incrementado. Los vuelos tiene diferentes tarifas y las personas que quieren un buen precio deben adquirir sus pasajes con cierta anticipación. Si esperas a último momento los precios son caros, y si el vuelo tiene demanda los precios suben”, explicó Acosta.

Turismo y vacunación en EE.UU.: pasajes al país norteamericano se elevaron hasta en 900%

Cifras de la Apavit indican que de febrero a marzo se duplicaron los vuelos entre Perú y Estados Unidos, pasando de 10,500 a 21,125 pasajeros. Los destinos de mayor demanda son Miami, Houston, Los Ángeles, Atlanta y Dallas.

Al ser consultado si los precios seguirían subiendo, Acosta precisó que “a más no hay como llegar, porque ese ya es el pico”.

“Es difícil que una persona pague por más que tenga condiciones por irse a Miami”, agregó.

Finalmente, ante el alza de precios, Acosta recomendó al público acudir a las agencias de viaje. “El costo [del pasaje] es el mismo o menor, les vamos dar muchas alternativas diferentes, si una línea aérea es cara, les damos alternativa en otra con escala”, concluyó.