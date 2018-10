Precios del cobre cotizan estables al cierre tras datos sobre crédito en China

El cobre cerró estable el miércoles, ya que indicios de un alivio en la restricción en la oferta del metal en China, el mayor consumidor mundial del insumo, contrarrestaron cifras mejores a las previstas en el sistema bancario del país.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) terminó la jornada con una pérdida de 0.1% a US$ 6,219 la tonelada.

El metal al contado en la LME, que a comienzos de mes cotizaba con la mayor prima sobre el contrato a tres meses desde junio de 2016, actualmente opera en un descuento de US$ 3, lo que señala una demanda más floja por el metal de pronta entrega.

Analistas dijeron que eso indicaba una reducción de los requerimientos de cobre en China tras un reciente déficit del metal.

En tanto, el mes pasado los bancos chinos extendieron 1.38 billones de yuanes (US$ 199,250 millones) en nuevos créditos. La cifra superó lo esperado por analistas y también el monto del mes previo.

"Para el cobre, por el lado macro, fue positivo que el dato (chino) fuera ligeramente mejor al previsto", afirmó Nick Snowdon, analista de Deutsche Bank. "Pero en cuanto a lo físico, (hay) señales algo más débiles en términos de la importación neta china en el corto plazo".

Desde fines de septiembre, el cobre ha operado entre los US$ 6,100 y US$ 6,350. En agosto, el miedo a que la disputa comercial entre China y Estados Unidos pudiera debilitar la demanda derribó los precios a US$ 5,773, un mínimo de 14 meses.



Agencia Reuters