Trasladarse en avión hace que el viaje, ya sea de placer o trabajo, sea más placentero. Y, sobre todo, nos ahorra tiempo. Por ello en los últimos años, ante la creciente demanda, las aerolíneas brindan opciones más cómodas para los usuarios.

El ingreso de las aerolíneas 'low costs' ha hecho que el mercado mejore las ofertas y con ello los precios han comenzado a bajar. Entre las empresas que buscan estar a la par está LATAM Perú que ha anunciado algo que alegrará a sus usuarios.

Con la finalidad de atender las necesidades del mercado nacional, donde muchos pasajeros requieren comprar un pasaje sólo de ida, LATAM Airlines Perú, ha lanzado una iniciativa de precios más baratos para viajar por tramo dentro del Perú.

El Director de Ventas y Marketing de LATAM Airlines Perú, José Sabogal, explicó que "esta nueva reducción busca seguir generalizando el uso del avión y dar a nuestros pasajeros mejores opciones, teniendo mayor libertad al comprar un tramo de su viaje a precios reducidos".

Por ejemplo, puedes adquirir un boleto solo de Lima – Arequipa a 41 dólares o 134 soles (dependiendo del tipo de cambio).

Estos menores precios por un solo tramo estarán disponibles en las siguientes rutas domésticas:

- Lima

- Cusco

- Arequipa

- Puerto Maldonado

- Juliaca

- Piura

- Tumbes

- Talara

- Iquitos

- Pucallpa

- Tarapoto

- Jaén

- Jauja

Así como en las rutas interregionales

- Cusco- Juliaca

- Cusco- Arequipa

- Cusco-Puerto Maldonado o viceversa.

Sabogal agregó que, de acuerdo al comportamiento del mercado, esta iniciativa podría mantenerse y ampliarse a los demás destinos nacionales donde opera la aerolínea.

"Anteriormente se podía adquirir también un pasaje sólo de ida, pero con esta nueva propuesta se podrá comprar para algunas rutas como Piura-Lima, Iquitos-Lima o viceversa, con un precio reducido de hasta 50% el precio anterior. Cabe precisar que el porcentaje mencionado aplicará solo para compras de un solo tramo o one way, no para aquellos pasajeros que adquieran su boleto de ida y vuelta", explicó el ejecutivo.

Además, esta iniciativa también se aplicará a las campañas promocionales que presente LATAM Airlines Perú, como la que en los próximos días se dará a conocer y que incluirá tarifas desde 25 dólares u 82 soles para un solo tramo, incluido impuestos y tasas aeroportuarias.

Más vuelos directos a Cusco

Sabogal también dio a conocer que para el segundo semestre de este año LATAM Airlines Perú tendrá 7 rutas directas desde el Cusco hacia Lima, Juliaca, Puerto Maldonado, Arequipa, Pisco, Trujillo e Iquitos, considerando que los últimos tres destinos operarán en temporada alta.

Con esta conectividad hacia la Ciudad Imperial, se espera que más del 30% de pasajeros transportados sean extranjeros.

Por ejemplo solo en la ruta Cusco – Iquitos se prevé trasladar a 115% más pasajeros durante el primer año de operación, de los cuales el 35% serían visitantes internacionales, y en la ruta Cusco – Pisco se calcula que viajen 11,000 pasajeros al año (entre julio y noviembre), donde más del 40% serían extranjeros.