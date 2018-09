Precio del oro retrocedió al final de la sesión en línea con otros metales preciosos

Los precios del oro descendieron este jueves cerca al 1% tras el fortalecimiento del dólar en los mercados de otros países, lo que coloca al lingote más caro para los poseedores de otras monedas.

El oro al contado perdió un 0.8% a US$ 1,184.54 la onza, cerca del valor mínimo en 19 meses registrado en agosto pasado, cuando se ubicó en US$ 1,159.96. En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos descendieron US$ 11.7 la onza, a US$ 1,187.40.

El Departamento de Comercio confirmó hoy que la economía estadounidense creció a una tasa anual de 4.2% en el segundo trimestre, su ritmo más acelerado en casi 4 años y casi el doble de lo reportado en el primer trimestre, cuando registró un 2.2%.

Hoy el dólar subió en gran parte debido a los temores a una crisis política en Italia que debilitaba al euro, una de las divisas más importantes en el mercado cambiario.

Respecto a otros metales preciosos, la plata bajó un 0.2% a US$ 14.26 la onza, mientras que el platino perdió un 1.2% a US$ 811 la onza.

Fuente: Reuters