Precio del oro opera plano en la apertura

El precio del oro operaba con una leve alza el martes ante un dólar más fuerte, que era impulsado por una nueva escalada en el conflicto comercial entre China y Estados Unidos luego de que Pekín declaró que tomaría contramedidas tras una nueva ronda de aranceles de Washington sobre sus bienes.

A las 11:56 (GMT), el oro al contado subía un 0.18% a US$1,202.75 por onza tras el declive inicial en la sesión y luego del alza de 0.6% el lunes. Los futuros del oro en Estados Unidos sumaban un 0.08% a US$1,206.8 la onza.

El índice dólar, que mide a la divisa estadounidense contra una canasta de monedas, tenía un avance marginal de 0.01% a 94.510.

El lunes, el presidente Donald Trump dijo que impondría aranceles de 10% sobre bienes chinos valorizados en US$200,000 millones, y amenazó con tarifas sobre otro conjunto de productos del país asiático por valor de US$267,000 millones si Pekín tomaba represalias.

Si bien el oro se usa como activo de refugio en tiempos de incertidumbre, la disputa entre Washington y Pekín ha llevado a los inversores a comprar dólares, con la creencia de que Estados Unidos saldrá menos perjudicado del conflicto.

Los inversores están pendientes además de la reunión que tendrá la Reserva Federal (FED) la semana que viene. Se espera que los encargados de las políticas suban los costos del crédito en Estados Unidos, afirmó Carlo Alberto De Casa, analista de ActivTrades.

"Cualquier comentario sobre la política monetaria de 2019 podría ser un nuevo y significativo conductor para el metal precioso", declaró el analista.

La plata subía un 0.48% a US$ 14.218 por onza. El platino sumaba un 1.57% a US$ 809 y el paladio ganaba un 1.06% a US$ 994.47 por onza.

Fuente: Reuters